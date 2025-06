Młodzi i Film 2025: Kto oceni najlepsze debiuty w Polsce?

Młodzi i Film: Sześć składów jurorskich w Koszalinie

Podczas tegorocznej edycji Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film obradować będzie aż sześć składów jurorskich, które będą oceniały filmy w następujących konkursach:

Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych,

Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych,

Konkurs Krótkometrażowych Debiutów Filmowych,

Konkurs: Nakręceni na Teatrotekę.

Swoją nagrodę przyznają również Stowarzyszenie Twórczyń Filmowych/Polish Female Filmmakers Association oraz jury Sieci Kin Studyjnych.

O Wielkiego Jantara, główną nagrodę w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych, walczyć będzie tym razem 14 filmów - sprawdź listę tytułów .

Reklama

Jurorzy Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych w tym roku będą obradować pod przewodnictwem Olgi Chajdas - reżyserki teatralnej i filmowej, scenarzystki i producentki ("Imago", "Nina", "Dziadku, wiejemy!", "1983", "Wataha", "Krakowskie potwory"). W jury konkursu znaleźli się również: aktor Mateusz Banasiuk ("Płynące wieżowce", "Miłość do kwadratu", "Nie cudzołóż i nie kradnij"), operatorka filmowa Anna Rzepka ("Zadra", "Dzisiaj śpisz ze mną", "Summer with Maria"), producentka Anna Waśniewska ("Doppelgänger", "25 lat niewinności", "Podatek od miłości") i Rafał Listopad - montażysta ("Pociągi", "Katyń", "Melodramat") i pedagog, członek Europejskiej Akademii Filmowej (EFA), Polskiej Akademii Filmowej (PAF) i członek Polskiego Stowarzyszenia Montażystów (PSM).

Jurorzy Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych to: reżyserka filmów dokumentalnych Agnieszka Zwiefka - przewodnicząca ("Królowa ciszy", "Vika!", "Drzewa milczą"), Marta Dzido - autorka zbiorów opowiadań, realizująca dokumenty w duecie z Piotrem Śliwowskim ("Solidarność według kobiet", "Siłaczki"), Mateusz Góra - programer festiwalu Millennium Docs Against Gravity i filmoznawca, Laura Pawela - artystka wizualna, rzeźbiarka, montażystka filmowa ("Solaris Mon Amour", "Nie jesteś sama") oraz Piotr Pawlus - operator filmowy ("Strzępy", "The Invasion").

Jurorzy Konkursu Krótkometrażowych Debiutów Filmowych to: reżyser Dawid Nickel - przewodniczący ("Ostatni komers", "Rave". "#Bring Back Alice"), Kasia Boniecka - montażystka filmowa i konsultantka dokumentalna ("We Will Not Fade Away", "A Picture to Remember"), Michał Godzic - scenarzysta filmowy i telewizyjny ("Obce niebo", "Szadź", "Bokser"), Natalia Koniarz - reżyserka filmów dokumentalnych ("Tama", "Postcards from the Verge") oraz Marta Pajek - autorka filmów animowanych ("Snępowina", "Figury niemożliwe i inne historie").

Jurorzy Konkursu: Nakręceni na Teatrotekę: aktorka filmowa i teatralna Katarzyna Kwiatkowska - przewodnicząca ("Dzień kobiet", "Zupa nic", "Kołysanka"), reżyser i scenarzysta Bodo Kox ("Dziewczyna z szafy", "Człowiek z magicznym pudełkiem", "Nie panikuj") oraz reżyser i autor zdjęć Bartosz Piotrowski ("Archiwista", "Krafftówna w krainie czarów", "Prawo Agaty").

Jurorki Stowarzyszenia Twórczyń Filmowych/Polish Female Filmmakers Association: Marta Frej - artystka wizualna , ilustratorka, prezeska Fundacji Kulturoholizm, Katarzyna Puchalska - menadżerka kultury, producentka, kuratorka oraz Katarzyna Trzaska - reżyserka filmowa, telewizyjna i teatralna.

Jurorzy Stowarzyszenia Kin Studyjnych: Kamila Szwarc - filmoznawczyni, edukatorka, kiniarka, od ponad 6 lat pracuje w kinie Kadr w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, Marcin Iwaniak - scenarzysta, radiowiec, współorganizator i prowadzący Festiwal Kina Niezależnego FILMOFFO w Opolu Lubelskim oraz Agnieszka Kasprowicz - absolwentka kulturoznawstwa ze specjalizacją kultura filmowa, jedna z organizatorek Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy.

44. edycja festiwalu Młodzi i Film odbędzie się w dniach 9-15 czerwca 2025 roku w Koszalinie.