Młody gwiazdor Hollywood w polskim filmie. Znacie go z oscarowego hitu

Roman Griffin Davis użyczy głosu Jackowi - głównemu bohaterowi filmu i przewodnikowi widza po świecie "Krainy Snów" - w anglojęzycznej wersji produkcji. Jego udział wzmacnia międzynarodowy charakter projektu i potwierdza ambicje "Krainy Snów" jako produkcji łączącej polskich twórców z uznanymi nazwiskami światowego kina.

"Roman to aktor o niezwykłej wrażliwości i intuicji. Od pierwszych rozmów było jasne, że doskonale rozumie świat 'Krainy Snów' i emocje, które chcemy opowiedzieć. Jego obecność wnosi do filmu autentyczność i świeżość, które są kluczowe dla tej historii" - mówi Daniel Markowicz, współreżyser i producent filmu.

Reklama

Międzynarodowa kariera młodej gwiazdy

Roman Griffin Davis ma za sobą imponujący dorobek filmowy. Niedawno zakończył pracę na planie filmu "500 Miles", w którym występuje u boku Billa Nighy'ego i Maisie Williams. Niedawno widzowie mogli go oglądać w adaptacji Stephena Kinga "Wielki marsz", a także we wchodzącym 16 stycznia na ekrany polskich kin "Greenland 2" u boku Gerarda Butlera.

Wśród jego wcześniejszych ról znajdują się także "A Rare Grand Alignment" - film wyprodukowany przez Spike’a Lee i wyreżyserowany przez Cinque Lee - oraz "Cicha noc", w której wystąpił u boku Keiry Knightley.

Przełomem w jego karierze była rola Jojo Betzlera w nagrodzonym Oscarem filmie "Jojo Rabbit" w reżyserii Taiki Waititiego, w którym partnerowali mu Scarlett Johansson i Sam Rockwell. Za tę kreację Roman Griffin Davis zdobył nagrodę Critics' Choice Movie Award dla Najlepszego Młodego Aktora oraz otrzymał nominację do Złotego Globu w kategorii Najlepszy Aktor w Filmie Komediowym lub Musicalu.

Polska animacja o globalnych ambicjach

"Kraina Snów" powstaje przy udziale międzynarodowego zespołu twórców, którzy przez lata pracowali przy najbardziej rozpoznawalnych produkcjach światowego kina i telewizji. Współreżyserem filmu jest Maks Naporowski, doświadczony twórca i supervisor, mający w swoim dorobku pracę przy takich tytułach jak "Matrix Rewolucje", "Harry Potter i Komnata Tajemnic" oraz "Harry Potter i Więzień Azkabanu".

W polskiej wersji językowej postaci Jacka użycza swojego talentu Maciej Musiał.

"Z każdym kolejnym nazwiskiem potwierdzamy, że 'Kraina Snów' jest projektem, który otworzył na świecie drogę dla animacji familijnych" - dodaje Daniel Markowicz.

Za stronę wizualną projektu odpowiadają również uznani artyści związani z największymi studiami filmowymi na świecie, w tym Peter Bielicki, wieloletni współpracownik Disneya, który pracował m.in. przy filmach "Mulan", "Pocahontas" oraz "Dzwonnik z Notre Dame".

W zespole znajduje się także Catherine Chooljian, animatorka i artystka storyboardu znana z pracy przy hitach takich jak "Kot w butach: Ostatnie życzenie" oraz "Kung Fu Panda 4", a także Dariush Derakhshani - supervisor efektów wizualnych, członek Visual Effects Society, związany m.in. z serialem "Gra o tron" i filmem "Apocalypto".

Autorem muzyki do filmu jest Mikołaj Stroiński, kompozytor ceniony na rynku międzynarodowym, znany m.in. ze ścieżki dźwiękowej do gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon".

Premiera filmu "Kraina Snów" planowana jest na 2026 rok.