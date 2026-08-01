Młode gwiazdy oczekiwanego filmu czują ogromną presję. Mówią o tym szczerze

"Totalna magia": niedługo zobaczymy drugą część

"Totalna magia" Griffina Dunne'a z 1998 roku opowiadała o siostrach wychowywanych przez ekscentryczne ciotki w małym miasteczku. Pod ich okiem uczą się sztuki czarodziejskiej. Obie szukają także miłości. Wkrótce dowiadują się o ciążącej na ich rodzinie klątwie. W główne bohaterki wcieliły się Sandra Bullock i Nicole Kidman.

Po latach obie panie powrócą w wyczekiwanym sequelu, którego będą również producentkami. Autorem scenariusza jest Akiva Goldsman, który pracował także przy pierwszej części. Nowa produkcja zostanie zrealizowana na podstawie kolejnych części literackiej serii autorstwa Alice Hoffman.

"Totalna magia 2": młode aktorki czują odpowiedzialność za swoje role

W kontynuacji uwielbianego hitu w role córek Sally Owens, jednej z głównych bohaterek oryginału, wcielą się Joey King ("The Kossing Booth", "Brzydcy") oraz Maisie Williams ("Gra o tron").

Jak mówią młode aktorki na łamach magazynu People, czują ciężar przejmując role, które w pierwszej części grały Evan Rachel Wood i Alexandra Artrip.

"Jako fanki oryginału, czujemy, że kiedy kochasz coś tak mocno, jak my 'Totalną magię', czujemy olbrzymią odpowiedzialność dołączając do zespołu. Chcemy oddać naszym bohaterkom sprawiedliwość" - mówi Joey King People.

"Totalna magia 2": wraca kultowa obsada

Za 'Totalnej magii 2" odpowiada laureatka Oscara, Susanne Bier. W rolach głównych powrócą oczywiście Sandra Bullock (jako Sally Owens) i Nicole Kidman (Gillian Owens).

W kontynuacji nie mogło zabraknąć Dianne Wiest oraz Stockard Channing, które w oryginale wcielały się w ciotki głównych bohaterek. Wiest powróci w roli cioci Jet, a Channing - cioci Franny. Obie z pewnością doradzą Sally i Gillian w najważniejszych sprawach na kolejnym etapie życia.

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