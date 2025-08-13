Piotr i Michał Bajor: bracia odnieśli sukces

Ród Bajorów jest pełen artystycznych talentów. Ojciec Michała i Piotra był z wykształcenia lalkarzem i pasjonował się malarstwem. Jego synowie również dość szybko zaczęli przejawiać zainteresowanie sztuką.

"W dzieciństwie zamykałem się w swoim pokoju i tam sobie rysowałem. Wtedy nie wyobrażałem sobie, że mógłbym w życiu robić coś innego" - wspominał podczas wywiadu z "Tele Tygodniem" Piotr Bajor.

Ostatecznie obaj bracia ukończyli warszawską PWST i do dziś cieszą się uznaniem publiczności. W 1981 roku Piotr oczarował krytyków debiutanckim występem w filmie "Limuzyna Daimler-Benz" i otrzymał prestiżową Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego.

Michał Bajor z kolei przez lata artystycznej działalności został uhonorowany m.in. Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2005) czy Medalem "Labor Omnia Vincit" - "Praca Wszystko Zwycięża" (2015) czy Platynową Telekamerą (2015). W wywiadach nie kryje, że poświęcił aktorstwu i muzyce całe swoje życie. Z tego powodu nigdy nie zdecydował się założyć rodziny.

"Ja akurat wybrałem swoją samotność. Oczywiście jest gros ludzi, którzy są sami, chociaż tego nie planowali. Natomiast ja od lat żyję życiem samotnika, ponieważ tak sobie postanowiłem. Jestem już w takim wieku, że na szczęście nie muszę się zastanawiać czy samotność przyniosła mi więcej korzyści, czy smutku. Na pewno nie mam wspomnianej już rodziny, ale z drugiej strony dzięki samotności, mogłem dać tak wielu ludziom, kawałek siebie. I nie mówię tylko o piosenkach" - mówił dawniej Onetowi.

Kim jest Bogumiła Bajor?

Choć Michał Bajor nie doczekał się potomstwa, dziś szczególnie mocno kibicuje swojej bratanicy. Bogumiła Bajor jest córką Piotra i aktorki Ewy Domańskiej. Obecnie ma 24 lata i dopiero zaczyna aktorską karierę. Dziewczyna na miejsce kształcenia wybierała Akademię Teatralną w Warszawie.

Do tej pory mogliśmy ją zobaczyć m.in. w sztuce "Alicji nie będzie" oraz serialu "Zatoka szpiegów". Bogumiła ma już także na koncie spory sukces na srebrnym ekranie. W 2023 roku wcieliła się w młodszą wersję Izy w filmie "Kobieta z..." Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Produkcja brała udział w konkursie głównym podczas MFF w Wenecji i zdobyła aż pięć nominacji do Orłów. Młoda aktorka wzbudziła już zainteresowanie z branży swoją otwartością i wrażliwą grą aktorską. Kolejne sukcesy są więc jedynie kwestią czasu.

"Jestem bardzo dumny, bo to przecież przedłużenie rodu" - mówił o bratanicy z dumą Michał Bajor.

