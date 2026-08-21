Inde Navarrette, gwiazda filmu "Obsesja", od czasu premiery horroru Curry'ego Barkera cieszy się w gigantycznym wzrostem popularności i otrzymuje mnóstwo atrakcyjnych ofert.

Inde Navarrette wystąpi w "X-Menach". Co z rolą w "Gorączce 2"?

Niedawno dowiedzieliśmy się, że młoda aktorka wystąpi w nadchodzącym reboocie serii "X-Men", który wyreżyseruje Jake Schreier. W nadchodzącej produkcji superbohaterskiej wcieli się w Rogue, mutantki, która pojawia się w zarówno w komiksach, jak i ich aktorskich i animowanych adaptacjach. We wcześniejszych filmach postać ta była grana przez Annę Paquin.

Ponadto gwiazda jakiś czas temu rozmawiała również z Michaelem Mannem, który obecnie prowadzi casting do filmu "Gorączka 2" - kontynuacji swojego kultowego thrillera kryminalnego z 1995 roku. Według informacji podanych przez Page Six, aktorka musiała odmówić udziału w tym projekcie i kilku innych ciekawych tytułach ze względu na przyjęcie roli w Marvelu.

Nieco inaczej sprawa wygląda z perspektywy portalu Nexus Point News. Źródła serwisu informują bowiem, że aktorka rzeczywiście zrezygnowała z proponowanej roli w "Gorączce 2", jednak Mann nadal widzi dla niej miejsce w projekcie.

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