Leos Carax i Jenna Ortega łączą siły

Francuski reżyser, scenarzysta i krytyk filmowy, Leos Carax, autor takich filmów jak "Kochankowie na moście", "Annette", "Holy Motors" czy "Zła krew", łączy siły z Jenną Ortegą w swoim najnowszym, enigmatycznym projekcie, który został zaprezentowany podczas tegorocznego Cannes.

"Lily May B", którego plan zaplanowano na wiosnę 2027 roku, będzie kontynuacją "Annette", odważnego romansu muzycznego z Adamem Driverem i Marion Cotillard w rolach głównych, który otworzył Cannes w 2021 roku i przyniósł Caraxowi nagrodę dla najlepszego reżysera.

Za produkcją stoi Hugo Sélignaca z Chi-Fou-Mi Productions, firmy Mediawan, która na tegoroczny festiwal w Cannes przyjechała z aż pięcioma filmami! Ortegę reprezentują CAA, Jeff Hynick i Viewpoint.

"Dla mnie Leos Carax jest jednym z powodów, dla których pokochałem kino. Możliwość wyruszenia z nim w tę pierwszą podróż znaczy dla mnie bardzo wiele" - wyznał producent.

Nowy film Caraxa zapowiada się jako surrealistyczny film drogi. "Dawno, dawno temu żyła sobie mała dziewczynka, młoda kobieta i młody chłopiec. Każde z nich skrywało sekret zbyt ciężki do udźwignięcia. Spotkali się w świecie końca świata i razem przemierzali puste miasta, opustoszałe autostrady i odwieczne lasy na wielkim motocyklu. Podczas podróży napotkali wiele niebezpieczeństw, ale nie poddali się. W poszukiwaniu tego, kim są; może w poszukiwaniu miejsca na B?" - czytamy w oficjalnym opisie.

