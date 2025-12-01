Młoda aktorka po raz pierwszy w Polsce! Film z jej udziałem zawalczy o Oscara

Za reżyserię filmu "Left-Handed Girl. To była ręka... diabła!" odpowiada Shih-Ching Tsou, która napisała scenariusz z Seanem Bakerem, wieloletnim współpracownikiem, a prywatnie także przyjacielem. Wspólnie zrealizowali drugi pełny metraż Bakera - "Take Out", a Tsou była także producentką jego kolejnych filmów: "Gwiazdeczka", "Mandarynki", "The Florida Project" i "Red Rocket".

"Left-Handed Girl. To była ręka... diabła!": aktorka Nina Ye odwiedzi Polskę!

Recenzja Słodko-gorzka podróż po Tajpej. Kandydat do Oscara chwyta za serce "Left-Handed Girl. To była ręka... diabła!" jest oficjalnym tajwańskim kandydatem do Oscara. W najbliższych dniach Polska stanie się ważnym przystankiem na mapie kampanii promocyjnej produkcji; w dniach 4-8 grudnia do Polski zawita 9-letnia Nina Ye, którą możemy oglądać w roli uroczej I-Jing.

Mimo młodego wieku aktorka bez problemu porozumiewa się w języku angielskim i zdążyła skraść wiele serc podczas wcześniejszych spotkań z widzami. Gwiazda produkcji Shih-Ching Tsou nie może się już doczekać wizyty w naszym kraju, ponieważ jeszcze nigdy nie miała okazji zobaczyć śniegu.

Planowane są aż cztery specjalne pokazy z jej udziałem: w Katowicach (4.12, Kino Kosmos), Poznaniu (5.12, Kino Pałacowe), Gdańsku (gotyckie przestrzenie kościoła Centrum Kultury św. Jana) i Warszawie (7.12, Kinoteka).

Zdjęcie Plakat filmu "Left-Handed Girl. To była ręka… diabła!" / materiały prasowe

"Left-Handed Girl. To była ręka… diabła!": o czym opowiada film?

Film opowiada o perypetiach trzech kobiet, które przeprowadzają się do pulsującej neonowym światłem stolicy Tajwanu, aby otworzyć nowy rozdział w życiu: niemająca szczęścia do miłości ani pieniędzy Shu-Fen oraz jej córki - nastoletnia i zadziorna I-Ann oraz urocza, kilkuletnia I-Jing. Podczas gdy samotna mama rozkręca na nocnym targu własny stragan z kluskami, I-Ann zamiast studiować dorabia jako sprzedawczyni betelu, a I-Jing na własną rękę (dosłownie i w przenośni...) eksploruje zakamarki kuszącego neonami marketu.

Światowa premiera odbyła się na festiwalu w Cannes. Film Tsou nadal z powodzeniem kontynuuje festiwalową trasę, zdobywając liczne nagrody i uznanie.

