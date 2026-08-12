Schleinzer rozmawiał z "Indiewire" przy okazji promocji "Róży", swego najnowszego filmu, który by niedawno wyświetlany w Polsce podczas 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty. Obraz przyniósł Sandrze Hüller nagrodę za występ pierwszoplanowy podczas festiwalu w Berlinie.

Haneke i Schleinzer współpracowali między innymi przy "Pianistce" i "Białej wstążce". Twórca "Róży" pełnił wtedy funkcję reżysera castingu. W 2018 roku debiutował za kamerą filmem "Angelo". Nie ukrywał wówczas, że twórczość autora "Ukrytych" i "Miłości" miała na niego ogromny wpływ.

Michael Haneke przeszedł na emeryturę. "Jest szczęśliwy"

W rozmowie z "Indiewire" Schleinzer przyznał, że Haneke zakończył karierę. "Ma prawie 85 lat, przeszedł na emeryturę, ale wciąż jest szczęśliwy. Spotkaliśmy się dwa tygodnie temu, zaprosił mnie na obiad. Nakręcił dziesięć filmów jak jego idol Robert Bresson. Zrobił, co mógł, a teraz jest szczęśliwy" - przyznał austriacki reżyser.

Dodał, że mistrz wspiera jego karierę. "Był na premierze 'Róży' w Austrii. Jest bardzo opiekuńczym i drogim przyjacielem. Gdy byłem w Cannes z moim debiutem, co chwilę do mnie dzwonił. 'Wygrałeś coś? Masz jakieś wieści?'. To dobra przyjaźń. Powiedział, że 'Róża' to arcydzieło. Nie jest łatwo usłyszeć od niego komplement, co sprawia, że trudniej przyjąć mi takie słowa z jego ust" - kontynuował.

Michael Haneke jest dwukrotnym laureatem Złotej Palmy

Urodzony w 1942 roku Haneke jest jednym z najważniejszych europejskich reżyserów. W swoich filmach często pokazuje bohaterów wyobcowanych, nieumiejących odnaleźć się we współczesności. Stałym tematem jego twórczości jest także przemoc i fascynacja nią. Został dwukrotnie nagrodzony Złotą Palmą w Cannes - za "Białą wstążkę" (2009) i "Miłość" (2012). Drugi z wymienionych filmów został także wyróżniony Oscarem dla filmu międzynarodowego.