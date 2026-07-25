James Brolin i Barbra Streisand

James Brolin i Barbra Streisand poznali się w 1996 roku. Oboje mieli wówczas za sobą bagaż nieudanych małżeństw - on był po dwóch rozwodach, ona od prawie 30 lat próbowała ułożyć sobie życie na nowo po rozstaniu z mężem Elliottem Gouldem. Aktora i piosenkarkę połączył wspólny znajomy, który zaaranżował im randkę w ciemno. Dwa lata później gwiazdorska para stanęła na ślubnym kobiercu. Od tamtej pory są nierozłączni!

"Spodziewałam się faceta z brązową brodą i brązowymi, falowanymi włosami" - zażartowała po latach artystka. "A zobaczyłam faceta, który miał całkowicie obcięte włosy, bez brody. Przeszłam obok niego. Przeczesałam go ręką i zapytałam: 'Kto ci spieprzył włosy?'".

Brolin zakochał się w niej od razu - jej specyficzne, zdystansowane poczucie humoru całkowicie go ujęło i dziś trudno wyobrazić sobie ten duet oddzielnie. Aktor nie ukrywał zresztą, że trwałość jego związku to w dużej mierze zasługa regularnych spotkań z terapeutą. 86-letni artysta otwarcie zaznaczał, że profesjonalna terapia dla par jest znakomitym sposobem na rozwiązywanie problemów i łagodzenie konfliktów, zanim te przerodzą się w kryzys.

Amal i George Clooney

George Clooney poślubił Amal, cenioną brytyjską prawniczkę libańskiego pochodzenia, w 2014 roku. Bliźnięta Ella i Aleksander są dla obojga pierwszymi dziećmi. Przed tym związkiem aktor nosił łatkę jednego z najbardziej zatwardziałych i pożądanych kawalerów na świecie. Należy do najlepiej zarabiających gwiazdorów w USA, a na swoim koncie ma dziesiątki ról, produkcje filmowe, scenariusze oraz reżyserskie sukcesy.

Para poznała się w jego urokliwym domu nad jeziorem Como we Włoszech - również za sprawą wspólnego znajomego. Po miesiącach intensywnej wymiany e-maili i nocnych rozmów telefonicznych przyjaźń przerodziła się w potężny romans. Clooney miał 53 lata, kiedy wreszcie zdecydował się ustatkować podczas głośnej ceremonii w romantycznej Wenecji we wrześniu 2014 roku.

"Najfajniejsze było to, że nie wiedziałem, czy mnie polubi, czy coś z tych rzeczy… Jest niezwykle zabawną, inteligentną, piękną, wspaniałą kobietą i byłem nią po prostu zauroczony" - wyznał szczerze w programie "CBS Mornings".

Harrison Ford i Calista Flockhart

Media latami z wypiekami na twarzy śledziły związek Calisty Flockhart z Harrisonem Fordem, który jest starszy od niej o 22 lata. Wielu złośliwie wróżyło im szybkie rozstanie, jednak para zaskoczyła wszystkich, zaręczając się w 2009 roku, a kilkanaście miesięcy później stając na ślubnym kobiercu. Ford miał wówczas na karku już 67 lat. Aktorka świadomie zdecydowała się wtedy zwolnić tempo w karierze, by poświęcić się rodzinie i mężu. Calista wcześniej adoptowała syna, którego później wspólnie wychowywali razem z gwiazdorem.

Od 2018 roku Calista Flockhart nie jest już aktywnie zaangażowana w duże projekty zawodowe. Po groźnym wypadku samolotowym i hospitalizacji męża w 2015 roku oboje podjęli decyzję o totalnej zmianie priorytetów - zwolnili tempo i postanowili czerpać z życia garściami, celebrując każdą wspólną chwilę.

Jeff Goldblum i Emilie Livingston

Jeff Goldblum od kilku lat tworzy szczęśliwy związek z byłą kanadyjską gimnastyczką Emilie Livingston. Para zaczęła spotykać się w 2011 roku, a na ślubny krok zdecydowała się w listopadzie 2014 roku. W 2015 roku, mając już na karku 62 lata, kultowy aktor po raz pierwszy został ojcem. Radosną nowinę ujawnił w swoim stylu podczas występu w programie "The Late Show With David Letterman".

"Emilie powiedziała mi dzień przed naszym ślubem, że jest w ciąży" - wspominał ze śmiechem Goldblum. Dwa lata później na świat przyszedł ich drugi syn.

Zaczęło się dość prozaicznie - poznali się na siłowni w 2011 roku, gdzie aktor zauważył utalentowaną akrobatkę podczas treningu. Po latach narzeczeństwa para zaręczyła się w romantycznych okolicznościach na Hawajach w 2014 roku, a chwilę później sformalizowała związek w kultowym hotelu Chateau Marmont w Los Angeles.

Kim Cattrall i Russell Thomas

Gwiazda "Seksu w wielkim mieście" trzykrotnie wychodziła za mąż i trzykrotnie boleśnie się rozwodziła. W międzyczasie spotykała się m.in. z aktorem Danielem Benzali, Alexandrem Siddigiem oraz muzykiem Geraldem Casalem, ale żaden z tych relacji nie przetrwała próby czasu. Dziś jej serce należy do Russella Thomasa - byłego aktora, a obecnie prężnego menadżera z branży medialnej.

Zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak" podczas niezwykle kameralnej ceremonii w Chelsea Old Town Hall w Londynie, która odbyła się w grudniu. Po prawie dekadzie wspólnego budowania relacji para sformalizowała związek w otoczeniu zaledwie 12 najbliższych gości.

Cattrall i Thomas poznali się w 2016 roku, gdy aktorka pojawiła się gościnnie w audycji radiowej "Woman's Hour" w BBC, gdzie pracował jej przyszły mąż. Jak sama przyznała bez ogródek:

"Czuję się w jego towarzystwie bardzo swobodnie. To petarda, ma łobuzerskie poczucie humoru i do tego jest bardzo miły dla oka".