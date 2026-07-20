W Stanach Zjednoczonych "Odyseja" debiutowała na ponad 3900 ekranach i zarobiła 124,5 miliona dolarów. W tym roku lepszy weekend otwarcia miały tylko animacje "Toy Story 5" (159 milionów) i "Super Mario Galaxy Film" (131 milionów). Wynik jest wyższy od zakładanego przez wytwórnię Universal. Ta przewidywała, że w czasie swego otwarcia film zarobi od 80 milionów do 100 milionów dolarów.

"Odyseja" debiutowała także na 73 rynkach zagranicznych. Tam zarobiła 139,6 milionów dolarów. Łączny wynik otwarcia wynosi 264 miliony i jest najlepszy w karierze Nolana. Poprzedni należał do filmu "Mroczny Rycerz powstaje" z 2012 roku, który zarobił 249 milionów. W Stanach Zjednoczonych lepiej poradziły sobie dwa ostatnie filmy o Batmanie w reżyserii Nolana z 2008 i 2012 roku. W swój weekend otwarcia zarobiły 158 milionów i 160 milionów.

Warto przypomnieć, że w 2023 roku "Oppenheimer", poprzedni film Brytyjczyka, zarobił w weekend otwarcia 82,4 miliony dolarów w Ameryce. Jego światowy box-office zamknął się na 975 milionach. Produkcja otrzymała później siedem Oscarów, w tym za najlepszy film roku i reżyserię.

Świetne oceny "Odysei"

W ankietach CinemaScore, w których widzowie mogą ocenić obejrzaną produkcję w skali od A+ do F, "Odyseja" otrzymała notę A. Dane są zbierane wyłącznie w weekend otwarcia wśród publiczności obecnej w kinach. Nie ma więc niebezpieczeństwa review bombingu, z którym "Odyseja" spotyka się w mediach społecznościowych. Zjawisko polega na masowym zalewaniu wybranego dzieła negatywnymi recenzjami i ocenami, często bez zobaczenia go.

Film spotkał się także z bardzo dobrym przyjęciem wśród krytyki. W serwisie Rotten Tomatoes 95% zamieszczonych recenzji jest pozytywnych. W portalu Metacritic średnia ocen wynosi 89 na 100.

"Odyseja" [trailer 2] materiały dystrybutora

Najważniejsze informacje o "Odysei"

"Odyseja" jest adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowiada on o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka.

Wytwórnia Universal zapowiadała film jako "wizjonerskie, wyjątkowe w tym pokoleniu dzieło, z którego dumny byłby sam Homer". Zdjęcia realizowano w okresie od lutego do sierpnia 2025 roku w Maroku, Grecji, Włoszech, Szkocji, Islandii oraz na Saharze. Budżet produkcji szacuje się na 250 milionów dolarów. To pierwszy w historii film pełnometrażowy nakręcony w całości kamerami IMAX.

Nolanowi udało się zebrać imponującą obsadę. W Odyseusza wcielił się Matt Damon. Jego żonę Penelopę zagrała Anne Hathaway, a syna Telemacha - Tom Holland. Jon Bernthal wcielił się Menelaosa, króla Sparty, a Benny Safdie w jego brata Agamemnona, króla Argolidy. Zendai przypadła rola Ateny, bogini mądrości i wojny. Charlize Theron zagrała nimfę Kalipso.