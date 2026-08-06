Miliarder doczeka się własnego filmu. Spędzimy w kinie wiele godzin

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

Film o Elonie Musku będzie tak długi, że w trakcie seansu przewidziano przerwę! Reżyser najbardziej wyczekiwanego dokumentu 2026 roku, nad którym spędził ostatnie cztery lata, właśnie oświadczył, że opowieść o życiu szefa SpaceX będzie miała imponujący metraż.

Elon Musk w czarnym smokingu i muszce na tle ścianki z logotypami, oświetlony niebiesko-fioletowym światłem.
Elon MuskXavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / ForumAgencja FORUM

Festiwal w Wenecji: nadchodzi film o Elonie Musku

Obok nowych dzieł mistrzów współczesnego kina, takich jak Werner Herzog, Martin McDonagh czy Hirokazu Koreeda, na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Wenecji pojawi się... film dokumentalny o Elonie Musku. Ambitny projekt powstawał przez kilka lat i wreszcie ujrzy światło dzienne. Po premierowym pokazie we Włoszech film wyruszy w swoją dalszą podróż, m.in. do Toronto, gdzie będzie prezentowany w sekcji dokumentalnej.

"Musk" będzie opowieścią o jednym z najbardziej wpływowych i zarazem kontrowersyjnych biznesmenów wszech czasów. Wytwórnia Bleecker Street zapowiada film jako "epickie śledztwo w sprawie człowieka, który kryje się za jego publiczną personą".

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Justyna Miś
Justyna Miś

"Musk": dokument o szefie SpaceX potrwa wiele godzin

Film w reżyserii Alexa Gibneya będzie dla widzów nie lada wyzwaniem. "Musk" będzie bowiem tak długi, że szef festiwalu w Toronto Thom Powers postanowił wprowadzić w trakcie seansu przerwę dla publiczności. Jak donosi portal World of Reel, dokument o pierwszym bilionerze w historii potrwa aż cztery godziny.

Według pierwotnych założeń premiera "Muska" miała odbyć się na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2025 roku. Gibney, który przez cztery ostatnie lata gromadził materiały o szefie Tesli, był jednak zmuszony ją opóźnić, by uwzględnić w filmie najświeższe doniesienia o słynnym przedsiębiorcy.

Pokazy w Wenecji i Toronto to dopiero preludium do międzynarodowej kampanii "Muska". World of Reel informuje bowiem, że twórcy dokumentu chcą wystartować w wyścigu po Oscara. I to nie tylko w kategorii najlepszy film dokumentalny - Bleecker Street, które wykupiło prawa do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych ma zamiar zgłosić go do walki o nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej m.in. za najlepszy film pełnometrażowy.

Amerykańska premiera "Muska" odbędzie się 16 października. Na ten moment nie wiadomo, kiedy film trafi do Polski.

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