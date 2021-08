Mila Kunis: Urodziła się na terenie dzisiejszej Ukrainy

Gdy miała siedem lat, jej rodzice - nauczycielka fizyki oraz inżynier - zdecydowali się przenieść do Stanów Zjednoczonych, by zapewnić dzieciom lepszą przyszłość. Początkowo Mila miała problemy z adaptacją w nowym środowisku, w czym przeszkadzał jej dodatkowo... wygląd - duże oczy, grube usta i olbrzymie uszy.

"Wyglądałam komicznie. To było straszne i doskonale rozumiem tych, co się ze mnie wyśmiewali" - wspominała po latach. Teraz oczy i usta to - obok nienagannej figury - jeden z największych atutów pięknej aktorki, który zapewnił jej tytuł najseksowniejszej kobiety roku 2012 i 2013 według magazynów "Esquire" i "FHM".

Zdjęcie Mila Kunis w początkach aktorskiej kariery / Dale Berman / Getty Images

Karierę aktorską Kunis zaczynała od reklam. Potem przyszły epizody w takich serialach, jak "Słoneczny patrol" oraz "Siódme niebo". W 1993 roku pojawiła się w filmie telewizyjnym "Pirania", a jako piętnastolatka zagrała młodą Gię Carangi w biograficznym filmie poświęconym kontrowersyjnej modelce. Co ciekawe, w starszą Gię wcieliła się w produkcji Michaela Cristofera Angelina Jolie, dla której ta rola była przepustką do Hollywood.

Przełomem w życiu Kunis okazała się kreacja Jackie Burkhardt w niezwykle popularnym serialu telewizyjnym "Różowe lata 70." (aktorka skłamała, że jest pełnoletnia podczas castingu, ale i tak otrzymała rolę). Emitowana od 1998 roku produkcja zapoczątkowała również kariery innych młodych zdolnych: Tophera Grace'a, Laury Prepon, Wilmera Valderramy oraz Ashtona Kutchera, z którym Kunis związana jest obecnie.

Kunis mocno zaangażowała się w pracę na planie "Różowych lat", przez co zupełnie zaniedbała swoją karierę filmową. Jedną z jej pierwszych większych ról na dużym ekranie był występ w komedii dla nastolatków "Sztuka rozstania" (2001). Zagrała w niej u boku innej pięknej i zdolnej nastolatki - Kirsten Dunst.

Zdjęcie Mila Kunis na okładce magazynu "Esquire" / Splash News/Esquire / East News

Po rolach w kolejnych, niespecjalnie udanych komediach: "Gdy zgaśnie namiętność", "Przeprowadzka McAllistera", "Chłopaki też płaczą" aktorka postanowiła spróbować sił w... kinie akcji. Zagrała u boku Marka Wahlberga w adaptacji słynnej gry komputerowej "Max Payne" (2008), opowiadającej o tytułowym detektywie nowojorskiej policji, który szuka morderców swojej żony i dziecka... Aktorce tak się spodobało, że postanowiła kontynuować swoją przygodę z filmowymi "strzelankami". W efekcie wcieliła się w Solarę w "Księdze ocalenia" (2010), której głównym bohaterem był samotny mężczyzna (Denzel Washington) przemierzający świat po przejściu apokalipsy i strzegący księgi, która może ocalić ludzkość.

Wideo "Księga ocalenia" (2010): Official Trailer

Najlepszą z dotychczasowych kreacji Kunis stworzyła jednak na potrzeby "Czarnego łabędzia" (2011) Darrena Aronofskyego. Aktorka nie ustępowała na ekranie - ani urodą, ani grą aktorską - wcielającej się w główną rolę Natalie Portman, wyróżnionej za postać Niny Oscarem (Kunis musiała się zadowolić nominacją do Złotego Globu).

Rolą w "To tylko seks" (2011) Willa Glucka aktorka powróciła do występów w komediach. Film, w którym zagrała z Justinem Timberlake'iem, opowiadał o dwójce przyjaciół, którzy postanawiają uprawiać seks bez zobowiązań. Sprawy komplikują się jednak, gdy jedno z bohaterów zaczyna się angażować emocjonalnie.

Najlepszą komediową rolą Kunis jest jednak ta w "Tedzie" (2012). Aktorka zagrała w obrazie Setha MacFarlane'a dziewczynę głównego bohatera, którego na złą drogę bez przerwy sprowadza ożywiony w dzieciństwie pluszowy miś. Występ w filmie był okazją do ponownej pracy z poznanym przy okazji "Maksa Payne'a" Markiem Wahlbergiem, a także z samym MacFarlane'em - artystka użyczała głosu Meg Griffin w jego serialu animowanym "Głowa rodziny". W sequelu produkcji Kunis jednak już nie oglądaliśmy - zastąpiła ją Amanda Seyfried.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ted" [trailer]

W 2007 roku aktorka zagrała w krótkometrażowym filmie Judda Apatowa "The Hills with James Franco and Mila Kunis". Z tym ostatnim Kunis spotkała się ponownie na planie produkcji "Oz Wielki i Potężny" (2013) Sama Raimiego, opowiadającej o cyrkowym magiku, który trafia do niezwykłej krainy. W tym samym roku Kunis zagrała również w historii o stojących po przeciwnej stronie prawa braciach przy okazji filmu "Więzy krwi" Guillaume'a Caneta. Do roli Natalii sporo przytyła, by jak najlepiej wczuć się w zaniedbaną pracownicę warsztatu samochodowego.

W komediodramacie "Choleryk z Brooklynu" (2014) wystąpiła u boku nieżyjącego już Robina Williamsa. Komediodramat opowiadał o mieszkańcu Nowego Jorku, który dowiaduje się, że zostało mu 90 minut życia - taką diagnozę przedstawia mu poirytowana jego zachowaniem lekarka - i postanawia naprawić krzywdy, jakie wyrządził najbliższym.

Rok później na ekrany polskich kin wszedł obraz sióstr Wachowskich - "Jupiter: Intronizacja" (2015). Gwiazda wcieliła się w nim w główną bohaterkę - Jupiter Jones, której narodzinom towarzyszyły znaki świadczące o tym, że jest stworzona do wielkich rzeczy. Dorosła już Jupiter nadal chce sięgać gwiazd, ale na ziemię sprowadzają ją obowiązki pani sprzątającej cudze mieszkania i niekończąca się passa nieudanych związków. Dopiero gdy na Ziemię przybywa Caine (Channing Tatum), genetycznie zaprogramowany były zwiadowca wojskowy, którego celem jest odnalezienie Jupiter, zaczyna ona dostrzegać przeznaczenie, które czekało na nią cały czas.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Jupiter: Intronizacja" [trailer]

W ostatnich latach oglądaliśmy z kolei Kunis w obrazoburczej komedii "Złe mamuśki" (2016) i jej sequelu o podtytule "Jak przetrwać święta" (2017), W obu wcielała się w jedną z głównych bohaterek - przepracowanych i niedocenianych młodych mam, które porzucają swoje obowiązki, by doświadczyć od dawna upragnionej wolności.



W 2018 roku Kunis wystąpiła w komedii "Szpieg, który mnie rzucił". Zagrała w nim uroczą, ale raczej zwyczajną dziewczyną, której życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy okazuje się, że jej były chłopak jest tajnym agen­tem. Na skutek fatalnego zbiegu okoliczności staje się ona świadkiem strze­laniny, po której zostają jej w mieszkaniu dwa trupy i pendrive z supertajnymi informacjami, poszukiwany przez wszystkie wywiady świata...

Ostatnie kreacje aktorki pochodzą natomiast z dramatu "Four Days" (2020), gdzie zagrała uzależnioną od narkotyków kobietę, której matka (Glenn Close) pomaga przejść przez cztery kluczowe dni detoksu, oraz komedii "Skandal w hrabstwie Yuba" (2021), opowiadającym o mieszkance tytułowego hrabstwa, która zyskuje na popularności po tym, jak policja i opinia publiczna uznają jej zmarłego męża za zaginionego.

Jeśli chodzi o życie prywatne artystki, to w październiku 2014 roku Mila Kunis urodziła córkę - Wyatt Isabelle, a w listopadzie 2016 roku syna, któremu dała na imię Dimitri. Ojcem dzieci jest wspomniany mąż gwiazdy, poznany na planie "Różowych lat 70." Ashton Kutcher, który właśnie dla Kunis rozwiódł się z Demi Moore. Stara miłość nie rdzewieje?



Gwiazda może się też poszczycić tytułem "najbardziej seksownej kobiety na świecie". Kunis przekonała jury swoją naturalnością i sympatycznym sposobem bycia. Nie bez znaczenia była oczywiście jej uroda. W uzasadnieniu napisano: "Mila jest najładniejszą, najbardziej interesującą i najbardziej zabawną gwiazdą filmową".