Mike Leigh ze Złotą Muszlą, Brad Pitt z uwielbieniem widzów

San Sebastián oszalało na punkcie Brada Pitta

Choć na festiwal do San Sebastián jeżdżę od dobrych kilku lat, takiego szaleństwa, jakie towarzyszyło wizycie Pitta jeszcze nie widziałem. Mimo że to miejsce przyzwyczaiło do obecności gwiazd i podobnie zresztą było w tym roku. Penélope Cruz, Jeremy Irons, Rami Malek, Orlando Bloom, Jesse Eisenberg to tylko niektórzy z gości 74. edycji festiwalu. Brad Pitt, jak się okazało, to jednak zupełnie inna liga.

Na konferencję prasową po pokazie filmu "W sercu dziczy", otwiera się w nowym oknie kolejka ustawiła się już dwie godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. Ci, którym udało się zadać pytanie gwiazdorowi, mogli czuć się jak wybrańcy, bo ochotę na to miał niemal każdy z kilkuset osób obecnych na konferencji. Pitt sprawiał wrażenie wyluzowanego i autentycznie zadowolonego z faktu, że wrócił do San Sebastián po siedemnastu latach, kiedy to przyjechał na festiwal z "Bękartami wojny" Quentina Tarantino.

Amerykański aktor barwnie opowiadał o pracy na planie filmu Davida Ayera. A nie było to łatwe, ze względu na sporo fizycznych wyzwań, jakim musiał stawić czoła. W końcu "W sercu dziczy" to kino survivalowe, opowiadające o byłym żołnierzu sił specjalnych, który w związku z wypadkiem awionetki, wraz ze swoim psim przyjacielem, przemierza alaskańskie lasy, by wrócić do domu. Wielu twórców przekonuje, że praca ze zwierzętami na planie nie należy do najłatwiejszych, ale amerykański aktor właśnie to wskazywał jako coś, co przyciągnęło go do tej historii. Przekonując zresztą, że każdego dnia poza zdjęciami, sporo czasu spędzał ze swoim psim partnerem i był to dla niego najlepszy sposób na odreagowanie i rozładowanie napięcia, jakie towarzyszy pracy na planie.

Mike Leigh nie dotarł, świetna praca polskiej ekipy

Do San Sebastián nie dotarł niestety Mike Leigh. Jeden z najważniejszych brytyjskich reżyserów miał jednak powody do zadowolenia. "Tender Loving Care", pełen ciepła i humanizmu, dramat społeczny o dwóch kobietach, próbujących ułożyć sobie życie, podbił serca jurorów, obradujących pod przewodnictwem amerykańskiego reżysera Iry Sachsa. Zdobył nie tylko Złotą Muszlę, ale również nagrodę za najlepszy scenariusz oraz rolę pierwszoplanową dla Kate O'Flynn (ex aequo z Astą Kammą August - za film "Growth of the Soil"). Dawno w konkursie dużego festiwalu filmowego nie było takiej dominacji jednego tytułu.

Szkoda, że w werdykcie jury pominięta została niemiecko-polska koprodukcja "Krux", bo był to jeden z wyróżniających się tytułów. To debiut niemieckiej reżyserki Tony Vahl, która akcję swojego filmu przenosi na niemiecką wieś, tuż przed zakończeniem II wojny światowej. Przygląda się lokalnej społeczności, zawieszonej w obliczu nieuchronnej klęski nazistowskich Niemiec, pomiędzy lękiem a posłuszeństwem wobec władzy. Ta nawołuje do popełniania zbiorowych samobójstw, przekonując że nikt nie może trafić żywy w ręce wroga. Mocny temat koresponduje z intrygującą formą, za którą w dużej mierze odpowiada polska ekipa na czele z autorem zdjęć Piotrem Sobocińskim Jr., scenografką Katarzyną Sikorą i producentką Ewą Puszczyńską.

Kuba Armata, San Sebastián