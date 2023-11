Mike Flanagan jest jednym z najważniejszych twórców filmów i seriali grozy, którzy pracują obecnie w Hollywood. Przełomem w jego karierze był miniserial "Nawiedzony dom na wzgórzu", który w 2018 roku zadebiutował na platformie streamingowej Netflix. Rok później do kin wszedł " Doktor Sen ", czyli kontynuacja "Lśnienia" Stanleya Kubricka. On także spotkał się z ciepłym przyjęciem. Niedawno hitem Netfliksa stał się jego najnowszy serial - "Zagłada domu Usherów".



Reklama

Mike Flanagan poleca horrory. Oto 10 propozycji

Mike Flanagan w wywiadzie dla Rotten Tomatoes sprzed paru lat polecił kilka swoich ulubionych horrorów. Wśród nich znajdują się mniej znane tytuły, głównie z ostatnich lat. Zestawienie w ostatnim czasie przypomniał portal Collider.

Jedną z ciekawszych propozycji na liście Mike'a Flanagana jest film z 2014 roku " O dziewczynie, która wraca nocą sama do domu " w reżyserii Any Lily Amirpour . Akcja rozgrywa się w Iranie, gdzie mieszkańcy Bad City padli ofiarami krwiożerczego wampira. Flanagan zazdrości osobom, które mogą zobaczyć film po raz pierwszy. "Czeka cię niezapomniana uczta" - podsumował.

Wśród pozostałych mało znanych horrorów, polecanych przez reżysera są: "Tygrysy się nie boją", "Harpun", "Lake Mungo", "Mroczna pieśń", "They look like people" oraz "Possum".

Flanagan wymienia także horror z mieszanką science-fiction - "Endless" w reżyserii Justina Bensona i Aarona Moorheada, którzy w filmie zagrali dwóch głównych bohaterów. Powracają oni do tajemniczej sekty UFO, z której uciekli kilka lat wcześniej. Mike Flanagan chwali duet twórców, mówiąc: "Uwielbiam ten film i całą ich twórczość".

Dziesiątkę tytułów zamyka "Opętana" z 2014 roku oraz "Odmieńcy" z 2018, uznawany za jeden z najbardziej niedocenianych horrorów ostatnich lat.