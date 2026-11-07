Mieli zupełnie inne życiowe plany. Kontuzje przekreśliły ich marzenia

Olaf Lubaszenko trenował w Legii Warszawa. Nigdy nie marzył o aktorstwie

Olaf Lubaszenko od dzieciństwa miał jedną wielką pasję.

- Nigdy nie marzyłem o tym, żeby zostać aktorem. Zawsze chciałem być piłkarzem - wyznał po latach.

Nie były to jedynie chłopięce fantazje. Lubaszenko trenował w juniorach Legii Warszawa. Niespełnione sportowe marzenie nieoczekiwanie powróciło do niego dzięki roli w "Piłkarskim pokerze".

- My, juniorzy, mieliśmy właściwie bardzo rzadko okazję, żeby postawić nogę na głównej płycie. I oto po kilku latach grania na bocznych boiskach, w tym na słynnej "Saharze", nadszedł dla mnie niesamowity moment, kiedy mogłem bezkarnie pobiegać po głównym boisku Legii! I wreszcie mogłem zobaczyć z bliska i "zagrać" z piłkarzami z pierwszej drużyny Legii - wspominał.

Lubaszenko nigdy zresztą nie rozstał się z futbolem. W 1998 roku został kapitanem, a później wieloletnim trenerem Reprezentacji Artystów Polskich. Kiedy więc kariera zawodnicza pozostała w sferze niespełnionych marzeń, znalazł własny sposób, by regularnie wracać na murawę.

Robert Więckiewicz dotarł do trzeciej ligi. Zatrzymała go kontuzja kręgosłupa

Jeszcze bliżej zawodowego futbolu znalazł się Robert Więckiewicz. Jako napastnik występował z numerem 11 w Piaście Nowa Ruda. Klub do dziś z dumą przypomina, że znany aktor jest jego wychowankiem.

Więckiewicz grał w trzeciej lidze i zapewne sam był ciekaw, jak daleko może zajść. Nie zdążył jednak sprawdzić, jak daleko zaprowadzi go piłkarski talent. Poważna kontuzja kręgosłupa przekreśliła jego sportowe plany.

Na wszelki wypadek ukończył technikum budowlane, ale praca glazurnika nie była jego wymarzonym zajęciem. Już jako nastolatek za namową nauczycielki zaczął uczęszczać na zajęcia teatralne. Szybko okazało się, że talentu aktorskiego ma co najmniej tyle, ile wcześniej piłkarskiego. Postanowił więc zdawać do szkoły teatralnej.

Po latach z właściwym sobie poczuciem humoru podsumował tę zmianę: "I zostałem aktorem. Degradacja. Upadek. Mogę co najwyżej zagrać piłkarza".

Marcin Dorociński przez dwa lata grał z zerwanymi więzadłami

O piłkarskiej przyszłości poważnie myślał również Marcin Dorociński. Reprezentował szkołę podczas zawodów, a później grał w B-klasie w LZS Chlebnia. Jego sportowe plany zakończyły się wyjątkowo pechowo. Aktor twierdzi, że po urazie trafił na lekarza, który błędnie ocenił jego stan.

- Na boisku zerwałem więzadła. Niekompetentny lekarz zdiagnozował to jako naciągnięcie i stwierdził, że jak się wsadzi w gips, to będzie dobrze. I tak przez dwa lata grałem z zerwanymi więzadłami. Kontuzja co chwilę się odnawiała i doszedłem do wniosku, że dalsza gra nie ma sensu. Zdrowie stało się ważniejsze - opowiadał Dorociński.

Chociaż musiał pogodzić się z końcem marzeń o zawodowym sporcie, po latach piłka znów pojawiła się w jego życiu.

- Kiedy byłem pewien, że moja przygoda z piłką nożną jest definitywnie zakończona, pojawiła się propozycja dołączenia do Reprezentacji Artystów Polskich. Zgodziłem się i od 1999 roku zacząłem dla nich kopać - wspominał.

Radosław Pazura miał wielki talent piłkarski. Cezary siedział na ławce rezerwowych

W rodzinie Pazurów większy talent do futbolu miał zdecydowanie młodszy z braci. Radosław Pazura dorastał w Niewiadowie i właśnie tam rozpoczął treningi w MKS Stal Niewiadów. Później, już podczas nauki w liceum w Tomaszowie Mazowieckim, grał w trzecioligowej Lechii.

- Najpierw był sport, a ściślej mówiąc: piłka nożna. Można powiedzieć, że trenowałem piłkę nożną zawodowo. Zaczynałem od występów w klubie MKS Stal Niewiadów - opowiadał.

W jego przypadku futbolowych marzeń nie przekreślił brak umiejętności. Na drodze stanęły problemy ze zdrowiem.

- Niestety, w drugiej klasie liceum choroba przeszkodziła mi w realizowaniu ambitnych, sportowych planów. I właśnie w czasie przerwy chorobowej ujawniły się moje zainteresowania aktorstwem - wyznał.

Niewykluczone więc, że gdyby nie przymusowa przerwa, Radosław Pazura nigdy nie pomyślałby o szkole teatralnej. Jego brat Cezary także próbował swoich sił na boisku, ale własne dokonania oceniał znacznie skromniej.

- Piłkarzem był mój brat Radek! Ja byłem co najwyżej nieudanym piłkarzem. W szkole w Niewiadowie broniłem na bramce. Ale to były takie bramki do piłki ręcznej. A ja słabo rosłem... Gdy zapisałem się do trampkarzy w Stali Niewiadów, to siedziałem na ławce rezerwowych - przyznał bez ogródek.

To właśnie Cezary miał jednak być pierwszym nauczycielem utalentowanego brata.

- Wszystkie swoje kompleksy leczyłem na młodszym bracie. Od maleńkości uczyłem go grać w piłkę. Kopał ją lewą, prawą nogą. Ten talent piłkarski miał olbrzymi - zapewniał.

Jakub Wesołowski sam uznał, że inni są lepsi

Jakub Wesołowski przez pięć lat trenował jako bramkarz w klubie Drukarz Warszawa. W jego przypadku sportowych planów nie przekreśliła kontuzja. Przyszły aktor po prostu uczciwie ocenił własne możliwości i zauważył, że ciężka praca nie zawsze wystarcza.

- Grałem w piłkę nożną, chyba jak każdy młody chłopak. Na poziomie juniorskim okazało się, że inni są po prostu lepsi. Ciężko pracowałem, ale przekonałem się, że są tacy, którzy mieli po prostu większy talent niż ja - mówił.

Wesołowski zrezygnował więc z walki o miejsce między słupkami. Wkrótce znalazł dla siebie zupełnie inną drogę, a ogólnopolską popularność przyniosła mu rola Igora Nowaka w serialu "Na Wspólnej".

Konrad Eleryk marzył o zawodowstwie. Kontuzja przekreśliła jego plany

Piłkarską karierę planował także Konrad Eleryk. Dorastający na warszawskim Grochowie przyszły aktor od dziecka trenował futbol. Grał między innymi w Agrykoli i Gwardii Warszawa, a jego celem było przejście na zawodowstwo.

Wszystko zmieniła poważna kontuzja kolana. Eleryk zapewne mógł próbować wrócić na boisko, ale wiedział już, że uraz nie pozwoli mu osiągnąć poziom, o jakim marzył.

- Może bym i wrócił, ale już wiedziałem, że nie będę na poziomie, który by mnie zadowalał. Nigdy nie chciałem być po prostu w czymś okej, zawsze miałem ambicje, czasem zbyt wygórowane, nawet chore - przyznał.

Po piłce przyszła jeszcze fascynacja boksem tajskim, któremu Eleryk zawdzięcza imponującą muskulaturę. Ostatecznie sportowiec został aktorem, ale wytrwałość, dyscyplina i ambicja wyniesione z treningów z pewnością przydały mu się w nowym zawodzie.

Losy tych aktorów pokazują, jak niewiele czasem dzieli stadion od teatralnej sceny i filmowego planu. Jednym piłkę odebrała kontuzja, innym choroba albo trzeźwa ocena własnego talentu. Żaden jednak nie zapomniał o pierwszej pasji. A choć nie zrobili karier na murawie, trudno mówić o przegranej. W końcu każdy z nich znalazł dziedzinę, w której trafił prosto do siatki.