Stworzony przez Alana Moore'a i Davida Lloyda komiks "V for Vendetta" od lat uchodzi za jedno z najważniejszych dzieł w historii powieści graficznych. Osadzona pierwotnie w latach 80. historia przedstawiała mroczną, dystopijną wizję Wielkiej Brytanii, w okowach totalitarnego reżimu. Mieszkańcy poddani nieustannej inwigilacji służb specjalnych żyją w paraliżującym strachu. Wyzwaniem rzuconym systemowi staje się jednak postać "V" - niezwykle złożonego, czułego na słowo pisane intelektualisty i zarazem bezwzględnego anarchisty, w którym kipią gorycz, samotność i pragnienie osobistej zemsty.

Gdy za przeniesienie tej sagi na wielki ekran zabrali się twórcy kultowego "Matrixa", bracia Wachowscy, historia zyskała wymiar widowiskowego, futurystycznego thrillera politycznego. W rolę zamaskowanego buntownika wcielił się Hugo Weaving, zaś w walce z opresją pomaga mu młoda kobieta, Evey Hammond, zagrana przez genialną Natalie Portman.

Film z 2005 roku z miejsca przeszedł do historii kina, a ikoniczna maska Guya Fawkesa - nawiązująca do słynnego spisku prochowego z 1605 roku - do dziś pozostaje globalnym symbolem wolności.

"Ten projekt od samego początku wpisywał się w długa oś czasu, na której powtarza się ten sam motyw: rządów niesłużących swoim obywatelom i ludzi reagujących protestem. Do dziś widuję te maski co roku w Halloween, ale i niezwykle często na najróżniejszych manifestacjach!" - wspomina po latach 45-letnia obecnie Natalie Portman.

Kulisy kultowej sceny z Natalie Portman

Z okazji 20. rocznicy kinowej premiery gwiazda oraz reżyser produkcji, James McTeigue, podzielili się z magazynem "People" kulisami pracy na planie. Jednym z najbardziej poruszających i wymagających momentów kręcenia filmu była scena, w której uwięziona Evey ma goloną głowę na łyso.

Dla ekipy filmowej był to wyścig z czasem i zadanie bez możliwości pomyłki.

"To było niesamowicie stresujące, bo wiedzieliśmy, że mamy tylko jedną jedyną szansę. Przyzwyczaiłam się do tego, że w filmie zawsze dostaję kolejny dubel. Dlatego bardziej przerażała mnie konieczność zagrania perfekcyjnego występ niż sam strach przed utratą włosów" - tłumaczy Portman.

Natalie Portman w filmie "V jak Vendetta" materiały prasowe

Reżyser James McTeigue przyznaje, że napięcie za kamerą sięgało wówczas zenitu. Aby zminimalizować ryzyko jakiegokolwiek błędu, rozstawił aż trzy kamery pod różnymi kątami, a do samej sceny zaangażował... osobistą fryzjerkę aktorki.

"Kiedy goliłem Natalie wszystkie włosy, ona powtarzała: 'O mój Boże, naprawdę to robię' i była niesamowicie zdenerwowana. Atmosfera na planie bywała w tamtych momentach niezwykle trudna" - wspomina dzisiaj 58-letni filmowiec.

Ostatecznie poświęcenie i opanowanie całej ekipy opłaciły się. Scena ta stała się jednym z najbardziej przejmujących momentów w całej historii kina science-fiction, a sam film "V jak Vendetta" po dwudziestu latach od premiery wciąż zachwyca.