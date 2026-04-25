Międzynarodowa Gala Seriali FMF w Krakowie: tego nie można przegapiać

Międzynarodowa Gala Seriali FMF

Międzynarodowa Gala Seriali FMF to ważne wydarzenie 19. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, podczas którego publiczność usłyszy ścieżki dźwiękowe z takich telewizyjnych hitów, jak m.in. "Bridgertonowie", "Emily w Paryżu", "Yellowstone", "Biały Lotos", "Pingwin", "Studio", "Piekło kobiet" czy "Langer". Koncert odbędzie się 16 maja w TAURON Arenie Kraków.

Na wielkim ekranie pojawią się oczywiście fragmenty seriali, a muzykę wykonają m.in. Orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod batutą wybitnego belgijskiego dyrygenta Dirka Brossé, Chór Pro Musica Mundi oraz Chór Chłopięcy i Dziewczęcy Filharmonii Krakowskiej.

"Na terytorium telewizji i platform streamingowych kompozytorzy rozwijają dziś skrzydła, korzystając z wielkich możliwości produkcyjnych. (...) Pierwsza gala seriali na FMF-ie miała miejsce w 2015 roku, a od tego czasu zmieniło się nie tylko brzmienie muzyki serialowej, ale i ranga tych produkcji. 11 lat później premiery kolejnych sezonów są nierzadko bardziej wyczekiwane niż nowości kinowe, a muzyka pisana dla telewizji i platform streamingowych traktowana jest na równi z tą komponowaną na duży ekran" - mówi Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna FMF, która osobiście dokonała starannej selekcji tego, co w muzyce serialowej ostatnich lat jest najbardziej oryginalne.

"Koncert dostarczy mnóstwa wrażeń: od smyczkowych uniesień ("Pingwin" Micka Giacchino), przez inspiracje folkowe ("Yellowstone" z udziałem samego kompozytora Briana Tylera), zachwycające połączenia instrumentów etnicznych ("Biały Lotos" - tu kolejny gość, Cristobal Tapia de Veer) czy orkiestrową groteskę Danny'ego Elfmana z serialu "Wednesday", aż po czyste wzruszenia w postaci chóralnej wersji "Fragile" Stinga (wstrząsający serial "Dojrzewanie"). Nie zabraknie też najgorętszych polskich seriali i prezentacji rodzimych twórców. Ideą tego koncertu jest między innymi przeniesienie emocji widzów ze sfery prywatnych seansów na wspólne doświadczenie w wielkiej sali koncertowej" - zapewnia Agata Grabowiecka.

FMF: specjalni goście, specjalne suity

Podczas koncertu Międzynarodowa Gala Seriali FMF publiczność usłyszy również suity, które kompozytorzy napisali specjalnie dla publiczności FMF. Zdecydowana większość tego repertuaru będzie prezentowana w Polsce po raz pierwszy w tak rozbudowanej formie.

"Kiedy powstawał Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, kompozytorzy ścieżek dźwiękowych byli postrzegani głównie jako rzemieślnicy pracujący w zaciszu studiów nagraniowych. Dziś występują na największych scenach świata, na równi z gwiazdami pop, a ich koncerty gromadzą dziesiątki tysięcy fanów. Poprosiliśmy więc gości gali o przygotowanie specjalnych niespodzianek dla publiczności naszego festiwalu. Obiecali, że nas nie zawiodą" - dodaje Agata Grabowiecka.

Międzynarodowa Gala Seriali FMF Robert Sluszniak materiały prasowe

Uroczystą Międzynarodową Galę Seriali FMF swoją obecnością zaszczycą kompozytorzy:

Mick Giacchino (autor muzyki do serialu "Pingwin", "VisionQuest") - będzie dyrygował swoją suitą,

Brian Tyler ("Yellowstone") - będzie dyrygował swoją suitą,

Jeff Russo ("Ripley") - będzie dyrygował swoją suitą,

Antonio Sanchez ("Studio") - zagra na perkusji,

Cristobal Tapia de Veer ("Biały Lotos") - będzie obecny na widowni,

Łukasz Targosz ("Spy/Master") - będzie obecny na widowni,

Wojciech Urbański ("Piekło kobiet") - będzie obecny na widowni,

Bartosz Chajdecki ("Langer") - będzie obecny na widowni.

Czytaj więcej:

Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie to jedno z niewielu wydarzeń, które tak mocno koncentruje się na twórcach muzyki filmowej i serialowej, pozwala im wyjść z cienia reżyserów czy aktorów i daje im okazję do realnego spotkania z publicznością. FMF odbędzie się w dniach 13-17 maja 2026.