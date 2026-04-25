Międzynarodowa Gala Seriali FMF w Krakowie: tego nie można przegapiać

Anna Kempys

Międzynarodowa Gala Seriali FMF to jedno z wydarzeń tegorocznej 19. edycji Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Koncert odbędzie się 16 maja w TAURON Arenie Kraków. "Muzyka pisana dla telewizji i platform streamingowych traktowana jest dziś na równi z tą komponowaną na duży ekran. Ideą tego koncertu jest między innymi przeniesienie emocji widzów ze sfery prywatnych seansów na wspólne doświadczenie w wielkiej sali koncertowej" - mówi Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna FMF.

TAURON Arena Kraków podczas Międzynarodowej Gali Seriali FMF, orkiestra i chór na scenie, duży ekran z filmem
Międzynarodowa Gala Seriali FMF odbędzie się w TAURON Arenie Kraków

Międzynarodowa Gala Seriali FMF to ważne wydarzenie 19. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, podczas którego publiczność usłyszy ścieżki dźwiękowe z takich telewizyjnych hitów, jak m.in. "Bridgertonowie", "Emily w Paryżu", "Yellowstone", "Biały Lotos", "Pingwin", "Studio", "Piekło kobiet" czy "Langer". Koncert odbędzie się 16 maja w TAURON Arenie Kraków.

Na wielkim ekranie pojawią się oczywiście fragmenty seriali, a muzykę wykonają m.in. Orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod batutą wybitnego belgijskiego dyrygenta Dirka Brossé, Chór Pro Musica Mundi oraz Chór Chłopięcy i Dziewczęcy Filharmonii Krakowskiej.

"Na terytorium telewizji i platform streamingowych kompozytorzy rozwijają dziś skrzydła, korzystając z wielkich możliwości produkcyjnych. (...) Pierwsza gala seriali na FMF-ie miała miejsce w 2015 roku, a od tego czasu zmieniło się nie tylko brzmienie muzyki serialowej, ale i ranga tych produkcji. 11 lat później premiery kolejnych sezonów są nierzadko bardziej wyczekiwane niż nowości kinowe, a muzyka pisana dla telewizji i platform streamingowych traktowana jest na równi z tą komponowaną na duży ekran" - mówi Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna FMF, która osobiście dokonała starannej selekcji tego, co w muzyce serialowej ostatnich lat jest najbardziej oryginalne.

"Koncert dostarczy mnóstwa wrażeń: od smyczkowych uniesień ("Pingwin" Micka Giacchino), przez inspiracje folkowe ("Yellowstone" z udziałem samego kompozytora Briana Tylera), zachwycające połączenia instrumentów etnicznych ("Biały Lotos" - tu kolejny gość, Cristobal Tapia de Veer) czy orkiestrową groteskę Danny'ego Elfmana z serialu "Wednesday", aż po czyste wzruszenia w postaci chóralnej wersji "Fragile" Stinga (wstrząsający serial "Dojrzewanie"). Nie zabraknie też najgorętszych polskich seriali i prezentacji rodzimych twórców. Ideą tego koncertu jest między innymi przeniesienie emocji widzów ze sfery prywatnych seansów na wspólne doświadczenie w wielkiej sali koncertowej" - zapewnia Agata Grabowiecka.

FMF: specjalni goście, specjalne suity

Podczas koncertu Międzynarodowa Gala Seriali FMF publiczność usłyszy również suity, które kompozytorzy napisali specjalnie dla publiczności FMF. Zdecydowana większość tego repertuaru będzie prezentowana w Polsce po raz pierwszy w tak rozbudowanej formie.

"Kiedy powstawał Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, kompozytorzy ścieżek dźwiękowych byli postrzegani głównie jako rzemieślnicy pracujący w zaciszu studiów nagraniowych. Dziś występują na największych scenach świata, na równi z gwiazdami pop, a ich koncerty gromadzą dziesiątki tysięcy fanów. Poprosiliśmy więc gości gali o przygotowanie specjalnych niespodzianek dla publiczności naszego festiwalu. Obiecali, że nas nie zawiodą" - dodaje Agata Grabowiecka.

orkiestra symfoniczna grająca na scenie przed dużą publicznością, nad sceną wyświetlony jest ogromny ekran pokazujący zbliżenie dłoni przesuwającej figurę szachową na szachownicy
Międzynarodowa Gala Seriali FMF

Uroczystą Międzynarodową Galę Seriali FMF swoją obecnością zaszczycą kompozytorzy:

Mick Giacchino (autor muzyki do serialu "Pingwin", "VisionQuest") - będzie dyrygował swoją suitą,
Brian Tyler ("Yellowstone") - będzie dyrygował swoją suitą,
Jeff Russo ("Ripley") - będzie dyrygował swoją suitą,
Antonio Sanchez ("Studio") - zagra na perkusji,
Cristobal Tapia de Veer ("Biały Lotos") - będzie obecny na widowni,
Łukasz Targosz ("Spy/Master") - będzie obecny na widowni,
Wojciech Urbański ("Piekło kobiet") - będzie obecny na widowni,
Bartosz Chajdecki ("Langer") - będzie obecny na widowni.

Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie to jedno z niewielu wydarzeń, które tak mocno koncentruje się na twórcach muzyki filmowej i serialowej, pozwala im wyjść z cienia reżyserów czy aktorów i daje im okazję do realnego spotkania z publicznością. FMF odbędzie się w dniach 13-17 maja 2026.

