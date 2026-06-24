Między gwiazdami iskrzyło. Dlaczego nie doszło do romansu?

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

Michael Douglas i Kathleen Turner są jednym z ikonicznych duetów lat 80. XX wieku. Wystąpili wtedy w trzech głośnych filmach. Wiele osób zastanawiało się, czy ich chemia ograniczała się do ekranu, czy może między aktorami było coś więcej. Po latach Turner przyznała, że mogła rozpocząć romans ze swoim filmowym partnerem. Dlaczego zdecydowali, że lepiej nie iść tą drogą?

Kathleen Turner i Michael Douglas na planie filmu "Klejnot Nilu"Sunset BoulevardGetty Images

Douglas i Turner spotkali się na planie komedii przygodowej "Miłość, szmaragd i krokodyl" Roberta Zemeckisa z 1984 roku. Opowiadał on o pisarce romansów Joan Wilder, która wyrusza do Kolumbii, by uratować swą porwaną dla okupu siostrę. Pomaga jej Jack Colton, mieszkający w Ameryce Południowej poszukiwacz przygód, który marzy o zakupie łodzi i opłynięciu całego świata.

Kobieta i mężczyzna leżą obok siebie na dachu wagonu kolejowego, wokół rozciągają się pola i wzgórza.
Kathleen Turner i Michael Douglas w filmie "Klejnot Nilu"Mary Evans/All Film Archive/20 Century FoxEast News

Długi casting do filmu "Miłość, szmaragd i krokodyl"

Obie gwiazdy nie paliły się do występu w "Miłości, szmaragdzie i krokodylu". Douglas był po serii kasowych wtop i chciał pełnić jedynie funkcję producenta. Jednak gdy twórcom odmawiały kolejne wielkie nazwiska, na czele z Burtem Reynoldsem i Clintem Eastwoodem, postanowił przyjąć rolę Coltona. Aktor był zachwycony debiutanckim scenariuszem Diane Thomas. "Ludzie krytykowali mnie za zapłacenie ogromnej kwoty za pierwszy tekst. A mnie nie obchodziło, czy to pierwszy scenariusz, czy dziesiąty. Jeśli materiał był dobry, to miał swoją wartość" - wspominał Douglas w rozmowie z "Variety".

Rolę pisarki Joan Wilder zaoferowano Debrze Winger, będącej świeżo po nominacji do Oscara za "Oficera i dżentelmena". Douglas i Zemeckis spotkali się z nią na planie "Czułych słówek" Jamesa L. Brooksa. Aktorka nie potrafiła jednak jednoznacznie zadeklarować swojego zaangażowania. Nie ukrywała, że nie ma ochoty na trudne zdjęcia w Meksyku. Swoje zainteresowanie wyraziła jednak Turner, która osiągnęła sukces za sprawą thrillera "Żar ciała" i komedii "Człowiek z dwoma mózgami". "To był klub chłopców, ale ja jestem chłopczycą, więc jakoś się dogadaliśmy" - wspominała aktorka dla "Variety".

"Jako producent tego cyrku byłem niezmiernie wdzięczny Kathleen. Była po prostu świetna. Sytuacje, w których ją postawiliśmy... Nie wyobrażam sobie innej aktorki, która by to zrobiła. Byłem nią absolutnie oczarowany" - przyznał Douglas.

Mężczyzna w kamizelce obejmuje kobietę w jasnej sukni, oboje patrzą poważnie przed siebie, stojąc blisko siebie na tle tropikalnej roślinności.
Michael Douglas i Kathleen Turner w filmie "Miłość, szmaragd i krokodyl"Sunset BoulevardGetty Images

Była chemia, dlaczego nie doszło do romansu?

Aktor był wówczas w związku małżeńskim z Diandrą Luker. Nie było tajemnicą, że ich relacja przechodzi kryzys. "Myślę, że mogliśmy się w sobie zakochiwać" - mówiła o swoim ekranowy partnerze Turner w rozmowie z "Guardianem". "Jednak wtedy Diandra przyleciała na plan i dała znać, że Michael nie jest wolny. I tak się to skończyło, bo nie chciałam wchodzić w środek czyjegoś związku. Przyznaję jednak, napięcie między nami było pyszne". Gdy przeprowadzająca wywiad Ann Lee dopytywała, jak blisko byli ze sobą aktorzy, Turner odpowiedziała jej krótko: "to nie twój interes".

"Miłość, szmaragd i krokodyl" okazał się ogromnym sukcesem. Film otrzymał dwa Złote Globy - za najlepszą komedię oraz występ Turner. Szybko podjęto decyzję o realizacji kontynuacji. "Klejnot Nilu" wszedł do kin w 1985 roku.

Douglas i Turner zagrali później główne role w "Wojnie państwa Rose" z 1989 roku. Opowiadała ona o majętnym małżeństwie, które postanawia się rozstać, a podczas procesu rozwodowego nie przebiera w środkach. Konfrontacyjny charakter relacji granych przez nich bohaterów sprawił, że pojawiły się plotki o konflikcie gwiazd. Oboje utrzymują jednak od lat przyjacielskie stosunki. W 2021 roku zagrali dawnych małżonków w trzecim sezonie sitcomu "The Kominsky Method".

Dwie poważnie wyglądające osoby w eleganckich ubraniach, siedzące blisko siebie i patrzące prosto w obiektyw.
Kathleen Turner i Michael Douglas w filmie "Wojna państwa Rose"Twentieth Century Fox Film Corporation / Gracie FilmsEast News

Jak potoczyło się życie miłosne Michaela Douglasa i Kathleen Turner?

W 1984 roku Turner związała się z przedsiębiorcą Jayem Weissem. Rozstali się w 2007 roku. Aktorka przyznawała później, że po rozwodzie były mąż pozostał jej najlepszym przyjacielem. Małżeństwo Douglas i Luker zakończyło się w 1995 roku. Pięć lat później aktor związał się z młodszą o 25 lat Catherine Zetą-Jones. Dziś uchodzą za jedno z czołowych małżeństw Hollywood.

"Nasza rewolucja" [teaser]materiały dystrybutora
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