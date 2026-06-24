Douglas i Turner spotkali się na planie komedii przygodowej "Miłość, szmaragd i krokodyl" Roberta Zemeckisa z 1984 roku. Opowiadał on o pisarce romansów Joan Wilder, która wyrusza do Kolumbii, by uratować swą porwaną dla okupu siostrę. Pomaga jej Jack Colton, mieszkający w Ameryce Południowej poszukiwacz przygód, który marzy o zakupie łodzi i opłynięciu całego świata.

Kathleen Turner i Michael Douglas w filmie "Klejnot Nilu" Mary Evans/All Film Archive/20 Century Fox East News

Długi casting do filmu "Miłość, szmaragd i krokodyl"

Obie gwiazdy nie paliły się do występu w "Miłości, szmaragdzie i krokodylu". Douglas był po serii kasowych wtop i chciał pełnić jedynie funkcję producenta. Jednak gdy twórcom odmawiały kolejne wielkie nazwiska, na czele z Burtem Reynoldsem i Clintem Eastwoodem, postanowił przyjąć rolę Coltona. Aktor był zachwycony debiutanckim scenariuszem Diane Thomas. "Ludzie krytykowali mnie za zapłacenie ogromnej kwoty za pierwszy tekst. A mnie nie obchodziło, czy to pierwszy scenariusz, czy dziesiąty. Jeśli materiał był dobry, to miał swoją wartość" - wspominał Douglas w rozmowie z "Variety".

Rolę pisarki Joan Wilder zaoferowano Debrze Winger, będącej świeżo po nominacji do Oscara za "Oficera i dżentelmena". Douglas i Zemeckis spotkali się z nią na planie "Czułych słówek" Jamesa L. Brooksa. Aktorka nie potrafiła jednak jednoznacznie zadeklarować swojego zaangażowania. Nie ukrywała, że nie ma ochoty na trudne zdjęcia w Meksyku. Swoje zainteresowanie wyraziła jednak Turner, która osiągnęła sukces za sprawą thrillera "Żar ciała" i komedii "Człowiek z dwoma mózgami". "To był klub chłopców, ale ja jestem chłopczycą, więc jakoś się dogadaliśmy" - wspominała aktorka dla "Variety".

"Jako producent tego cyrku byłem niezmiernie wdzięczny Kathleen. Była po prostu świetna. Sytuacje, w których ją postawiliśmy... Nie wyobrażam sobie innej aktorki, która by to zrobiła. Byłem nią absolutnie oczarowany" - przyznał Douglas.

Michael Douglas i Kathleen Turner w filmie "Miłość, szmaragd i krokodyl" Sunset Boulevard Getty Images

Była chemia, dlaczego nie doszło do romansu?

Aktor był wówczas w związku małżeńskim z Diandrą Luker. Nie było tajemnicą, że ich relacja przechodzi kryzys. "Myślę, że mogliśmy się w sobie zakochiwać" - mówiła o swoim ekranowy partnerze Turner w rozmowie z "Guardianem". "Jednak wtedy Diandra przyleciała na plan i dała znać, że Michael nie jest wolny. I tak się to skończyło, bo nie chciałam wchodzić w środek czyjegoś związku. Przyznaję jednak, napięcie między nami było pyszne". Gdy przeprowadzająca wywiad Ann Lee dopytywała, jak blisko byli ze sobą aktorzy, Turner odpowiedziała jej krótko: "to nie twój interes".

"Miłość, szmaragd i krokodyl" okazał się ogromnym sukcesem. Film otrzymał dwa Złote Globy - za najlepszą komedię oraz występ Turner. Szybko podjęto decyzję o realizacji kontynuacji. "Klejnot Nilu" wszedł do kin w 1985 roku.

Douglas i Turner zagrali później główne role w "Wojnie państwa Rose" z 1989 roku. Opowiadała ona o majętnym małżeństwie, które postanawia się rozstać, a podczas procesu rozwodowego nie przebiera w środkach. Konfrontacyjny charakter relacji granych przez nich bohaterów sprawił, że pojawiły się plotki o konflikcie gwiazd. Oboje utrzymują jednak od lat przyjacielskie stosunki. W 2021 roku zagrali dawnych małżonków w trzecim sezonie sitcomu "The Kominsky Method".

Kathleen Turner i Michael Douglas w filmie "Wojna państwa Rose" Twentieth Century Fox Film Corporation / Gracie Films East News

Jak potoczyło się życie miłosne Michaela Douglasa i Kathleen Turner?

W 1984 roku Turner związała się z przedsiębiorcą Jayem Weissem. Rozstali się w 2007 roku. Aktorka przyznawała później, że po rozwodzie były mąż pozostał jej najlepszym przyjacielem. Małżeństwo Douglas i Luker zakończyło się w 1995 roku. Pięć lat później aktor związał się z młodszą o 25 lat Catherine Zetą-Jones. Dziś uchodzą za jedno z czołowych małżeństw Hollywood.