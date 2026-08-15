Michał Szpak w duecie z Violettą Villas

Michał Szpak nagrał do filmu "Violetta Villas" piosenkę "Do ciebie, mamo" w niezwykłym duecie z archiwalnym głosem polskiej divy. Nowa wersja utworu, przygotowana na potrzeby filmu, powstała we współpracy z Marcinem Maseckim, który jest odpowiedzialny za aranżacje kultowych przebojów Villas, które pojawią się na ścieżce dźwiękowej produkcji.

Michał Szpak nie kryje radości z udziału w projekcie i podkreśla, że możliwość muzycznego spotkania z Violettą Villas jest dla niego spełnieniem marzeń.

Wręcz nierealne staje się realne! Dla takich chwil warto żyć! Dla mnie Violetta zawsze była w punkt, była artystką idealną, kompletną, inspiracją i legendą. Czuję się zaszczycony, że mogę być częścią tego projektu

Premiera utworu planowana jest na koniec września, natomiast film "Violetta Villas" w reżyserii Karoliny Bielawskiej trafi do polskich kin 27 listopada.

Wcześniej, bo we wrześniu tytuł powalczy o Złote Lwy w Konkursie Głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Michał Szpak, fot. Julia Kiklica-Homoncik materiały prasowe

Michał Szpak popularność zdobył dzięki programowi "X Factor", w którym zajął drugie miejsce. W 2013 roku zwyciężył w Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze, zdobywając Złoty Samowar za wykonanie legendarnego romansu "Oczy czarne". W swojej interpretacji nawiązał do niezapomnianego wykonania Violetty Villas, którą uważa za jedną z największych polskich gwiazd.

W 2016 roku artysta reprezentował Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji z utworem "Color Of Your Life", zdobywając trzecie miejsce w głosowaniu publiczności i ósme w klasyfikacji końcowej. Jako pierwszy polski artysta trafił z tym utworem do zestawienia Spotify Viral 50 USA.

Obecnie Michał Szpak jest także trenerem w najnowszej edycji programu "The Voice of Poland". Pracuje również nad własnym materiałem muzycznym. Po premierach singli "Fire" i "Maj" już we wrześniu ukaże się kolejny autorski singiel, będący następnym krokiem w jego nowym muzycznym rozdziale.

"Violetta Villas" Robert Jaworski materiały prasowe

"Violetta Villas": fabuła filmu, obsada

Film "Violetta Villas" opowiada historię najsłynniejszej polskiej divy - artystki, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas. To poruszający portret kobiety widziany z perspektywy jej syna - mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy. Historia niezwykłej osobowości, która zachwycała głosem, sceniczną ekspresją i odwagą bycia sobą.

W obsadzie, obok Sandry Drzymalskiej w roli tytułowej, znaleźli się m.in. Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazik Radziejewski.

Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska - autorka nagradzanego dokumentu "Mów mi Marianna", uhonorowanego m.in. Złotym Rogiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz wyróżnieniami w Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu. Reżyserka była również nominowana do Paszportu "Polityki". Jest współautorką scenariusza, który stworzyła wspólnie z Małgorzatą Gospodarek.

Do kin w całej Polsce film trafi 27 listopada. Dystrybutorem tytułu jest firma Kino Świat.