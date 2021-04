Michał Koterski pracuje nad filmem z Jakubem Żulczykiem

Szykuje się wielki hit! Jeśli za scenariusz filmu zabierają się tacy autorzy jak Jakub Żulczyk i Juliusz Strachota, a do współpracy przy układaniu fabuły zapraszają Miśka Koterskiego, to można się spodziewać, że ten projekt okaże się sukcesem. Co już wiadomo o nowym filmie?

We wrześniu 2020 roku Jakub Żulczyk (autor książki "Ślepnąc od świateł" i scenarzysta serialu "Belfer") i Juliusz Strachota (autor powieści "Turysta polski w ZSRR" i "Relaks amerykański") rozpoczęli nagrywanie wspólnego podcastu "Co ćpać po odwyku?". Pisarze opowiadają w nim o tym, jak wieść dobre życie po wyjściu z uzależnienia od alkoholu czy narkotyków. Obaj mierzą się z taką przeszłością, obaj są po odwykach i obaj zdobywają się na szczerość, by opowiadać publicznie o wszystkich aspektach życia osób, które walczyły z nałogami. Przez osiem miesięcy nagrali dwa sezony podcastu, teraz szykują się do realizacji trzeciej serii.



Okazuje się jednak, że ich wspólny projekt zaowocował czymś jeszcze - pomysłem na film. Żulczyk i Strachota postanowili razem napisać scenariusz, w którym zostaną wykorzystane wątki z ich podcastu. Ni będzie to jednak film psychologiczny, jak można by sądzić, biorąc pod uwagę tematykę "Co ćpać po odwyku". Do nowego filmowego projektu zaprosili także Miśka Koterskiego, o czym ten ostatni poinformował właśnie na Instagramie.



"Mistrzowie pióra poprosili mnie, żebym opowiedział im historię na nowy film! Niechętnie, ale się zgodziłem. Efekty już niebawem! Zapnijcie pasy" - czytamy w nowym poście aktora.



Michał Koterski opatrzył swój wpis hasztagami (#co #ćpać #po #odwyku #historie #o #zabarwieniu #kryminalnym), zdradzając tym samym, jakiego scenariusza można się spodziewać po współpracy tego niezwykłego trio. Natomiast w komentarzach aktor dopowiedział jeszcze, że będzie to film sensacyjno-kryminalny i że znajdą się w nim także jego autobiograficzne wątki.