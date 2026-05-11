Michael Pennington nie żyje. Gwiazdor "Gwiezdnych wojen" miał 82 lata

Urodzony 7 czerwca 1943 roku Pennington rozpoczynał swą karierę w Royal Shakespeare Company, której został później honorowym członkiem. W 1986 roku założył English Shakespeare Company, za sprawą której wystawiał dzieła Szekspira na całym świecie.

Michael Pennington nie żyje. Mała rola w "Powrocie Jedi" zapisała się w pamięci fanów

Chociaż Pennington poświęcił swe życie teatrowi, sporadycznie pojawiał się także na dużym ekranie. Debiutował przed kamerą w 1969 roku w "Hamlecie" Tony'ego Richardsona. W 1983 roku zagrał Moffa Jerjerroda w "Powrocie Jedi", szóstym epizodzie "Gwiezdnych wojen". Jego postać była członkiem Imperium i nadzorowała budowę drugiej Gwiazdy Śmierci. W 1997 roku sceny z nim dodano do edycji specjalnej wcześniejszej części cyklu, "Imperium kontratakuje".

Pennington zagrał także Michaela Foota, przewodniczącego Partii Pracy, w biograficznym filmie "Żelazna dama" Phyllidy Lloyd. W Margaret Thatcher wcieliła się tam Meryl Streep. Rola ta przyniosła jej trzeciego Oscara w karierze.

Mogliśmy go oglądać także na małym ekranie, ostatnio w "Wychowanej przez wilki" z 2022 roku. Wcześniej wystąpił między innymi w "Rozgrywkach" i "Dynastii Tudorów".