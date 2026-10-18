Aktor przyszedł na świat jako Gerald Michael Charlebois 17 kwietnia 1929 roku w Harvey w Dakocie Północnej. W latach 50. przeprowadził się do Los Angeles. Na lekcjach aktorstwa poznał reżysera Rogera Cormana, z którym związał początkowo swoją karierę.

Najważniejsze role Michaela Foresta

Forest rozpoczął pracę jako aktor od epizodów w serialach telewizyjnych. Na dużym ekranie debiutował w 1957 roku w "The Saga of the Viking Women and Their Voyage to the Waters of the Great Sea Serpent" Cormana. W latach 60. zagrał między innymi w "Strefie mroku". Pojawił się także w odcinku "Star Treka" jako bóg Apollo.

W kolejnych latach mogliśmy go zobaczyć w popularnych serialach: "I Spy", "Gunsmoke", "Mission: Impossible" i "Wyspa Gilligana". Pojawił się także w filmach "Sidła miłości", "Pierwsza liga II" i "Cast Away - poza światem".

Forest użyczył swego głosu w wielu filmach animowanych. Mogliśmy go usłyszeć w produkcjach z serii "Mobile Suit Gundam" i "Trigunie". Dubbingował także postać Olympiusa w cyklu "Power Rangers". Jego głos znalazł się również w wielu grach wideo, w tym w "Final Fantasy XI", "Kessen II" i "World of Warcraft".

Ostatnie lata Michaela Foresta

Forest przebywał na emeryturze od 2020 roku. Ostatnie lata swojego życia spędził w ośrodku opiekuńczym w Sparks w stanie Nevada. Był żonaty z aktorką Dianą Hale, która zmarła w 2022 roku. Informację o jego śmierci przekazał w mediach społecznościowych jego przyjaciel James A. Brown.