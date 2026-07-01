O śmierci Byrne'a możemy przeczytać w nekrologu zamieszczonym na łamach "Guardiana". Nie podano przyczyny jego śmierci.

Byrne przyszedł na świat 7 listopada 1943 roku. Karierę aktorską rozpoczął od wystąpień na scenie w National Theatre Company Laurence'a Oliviera. Grał w teatrach na całym świecie. Wśród jego najgłośniejszych występów znalazła się rola Romea, którą wykreował w 2010 roku w wieku 66 lat w Duke of York's Theatre.

Michael Byrne wystąpił w kultowych filmach

W kinie wcielał się w istotne postaci drugiego planu. Pojawił się w wojennych klasykach "Orzeł wylądował" i "O jeden most za daleko". W "Indianie Jonesie i ostatniej krucjacie" wcielił się w nikczemnego pułkownika Vogela, który przewodził niemieckiej misji odnalezienia Świętego Graala. W filmie "Braveheart: Waleczne serce" zagrał żołnierze, który atakuje żonę głównego bohatera, co motywuje go do buntu przeciwko Anglii. W "Harrym Potterze i Insygniach Śmierci" pojawił się w jednej scenie jako zły czarodziej Gellert Grindelwald. Jego młodsze wersje wykreowali później Johnny Depp i Mads Mikkelsen.

Jego filmografię zwieńczył w 2022 roku występ w serialu "Strike" na podstawie powieści J.K. Rowling.

Byrne pozostawił po sobie żonę Carole, która mimo separacji opiekowała się nim w ostatnim czasie, oraz dwie córki i troje wnucząt.



