Miażdżące recenzje nie odstraszyły widzów. Film pobił kolejny rekord

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Fani Michaela Jacksona dokonali czegoś niezwykłego. Choć biograficzny film "Michael" zebrał wiele kiepskich recenzji, widzowie nadal chętnie odwiedzają kina. Dzięki nim produkcja Antoine'a Fuquy zapisze się w historii.

Uśmiechnięty mężczyzna w czerwonej kurtce, dwie osoby w tle
Jaafar Jackson w scenie z filmu "Michael"materiały prasowe

Film "Michael" opowiada o początkach "Króla Popu" - występach w zespole Jackson 5 oraz podjęciu przez niego kariery solowej. Za kamerą stanął Antoine Fuqua ("Dzień próby", seria "Bez litości"), a scenariusz napisał John Logan ("Gladiator", "Skyfall"). W roli głównej wystąpił Jaafar Jackson, bratanek piosenkarza. Rodziców Michaela Jacksona zagrali Nia Long i Colman Domingo. Z kolei Miles Teler wcielił się w Johna Brancę, menadżera artysty.

"Michael": biografia legendy muzyki pobiła kolejny rekord. Najlepszy wynik wszech czasów

Niedawno informowaliśmy, że "Michael" pobił wynik dotychczas najbardziej kasowej muzycznej biografii, czyli produkcji "Bohemian Rhapsody" opowiadającej o frontmanie grupy Queen. Po dziesięciu tygodniach na ekranach światowych kin tytuł poświęcony Jacksonowi pobił kolejny rekord, stając się tym razem najbardziej dochodowym filmem biograficznym w historii.

Zobacz również:

Kadr z filmu "Michael", fot. materiały dystrybutora UIP
Mocny temat

Propagandowa biografia Króla Popu. Ponaddwugodzinny klip muzyczny

Łukasz Adamski
Łukasz Adamski

Jak informuje portal IMDb, produkcja zarobiła już globalnie ponad 977 mln dolarów. W ten sposób pokonany został "Oppenheimer" Christophera Nolana, który finalnie na koncie miał 975,8 mln.

Przewiduje się, że w najbliższych dniach film nadal będzie przynosić zyski ze sprzedaży biletów i może przebić granicę miliarda. Jest to ciekawy przypadek tym bardziej, gdy weźmie się pod uwagę recenzje "Michaela". W serwisie Rotten Tomatoes produkcja ma zaledwie 38% pozytywnych opinii krytyków, przy czym widzowie przyznali jej aż 97%. Trudno więc nie wysnuć wniosku, że to właśnie fani Króla Popu ostatecznie uratowali tę opowieść.

"Jestem wniebowzięty, że film zjednoczył ludzi tak, jak Michael łączył swoimi występami i muzyką. Staram się znaleźć słowa, by szczerze wyrazić wdzięczność publiczności z całego świata, która przyszła do kin i na nowo rozpaliła magię Michaela Jacksona" - przekazał producent "Michaela" Graham King.

Dlaczego jednak krytycy tak źle ocenili biografię Jacksona? W większości recenzji pojawiają się zarzuty wobec twórców dotyczące pominięcia kontrowersyjnych wątków z życia bohatera. Dzięki temu widzowie otrzymali nieskazitelną i bezpieczną laurkę. Łukasz Adamski w tekście dla Interii podsumował film słowami:

"'Michael' prędko zamienia się w lśniącą pocztówkę. Jest irytująco powierzchownym spojrzeniem na istotę sukcesu Michaela Jacksona, jaki osiągnął płytą 'Thriller'".

Zobacz też:

Stał się inspiracją dla wielu widzów. Otrzymał za to wyjątkowe odznaczenie

"Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego"materiały dystrybutora
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze