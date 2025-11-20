"Miasto, które wyjechało" z szansą na prestiżową międzynarodową nagrodę

"Miasto, które wyjechało" z nominacją do IDA Documentary Awards 2025

Film "Miasto, które wyjechało" został nominowany do IDA Documentary Awards 2025 w kategorii najlepsze zdjęcia. To nagroda przyznawana przez International Documentary Association w Los Angeles, od ponad czterech dekad należąca do najważniejszych wyróżnień w świecie filmu dokumentalnego, honorując m.in. wybitne osiągnięcia operatorskie.

Dokument Natalii Pietsch i Grzegorza Piekarskiego otrzymał już w tym roku nagrody na festiwalach m.in. w Turynie, Rotterdamie, Rio de Janeiro oraz Jerapetra w Grecji. Tytuł zdobył również Wielkiego Jantara w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych festiwalu "Młodzi i Film" w Koszalinie.

Reklama

Film opowiada o ostatnich mieszkańcach starożytnego miasta w Północnym Kurdystanie, którzy bezradnie obserwują, jak wraz z zalaniem ich ziemi przez turecki rząd, wielowiekowe tradycje odchodzą w zapomnienie. Hasankeyf znika pod wodą na rozkaz Erdoğana, pochłonięty przez monumentalny projekt budowy tamy. Obietnice rozwoju odbierają ludziom ich tożsamość i dawne domy, zastępując je nowoczesnymi, betonowymi budowlami pozbawionymi dawnej duszy.

"Widzimy jak mimo tak ciężkiej sytuacji ludzie starają się do końca walczyć o swoją godność. Twórcy z ogromną wrażliwością i szacunkiem dla losów swoich bohaterów ukazują ich cichy opór w walce z bezwzględną i bezduszną władzą, która jak w wielu obecnie krajach, systemowo wykorzenia tożsamość" - pisze dystrybutor Krakowska Fundacja Filmowa.

Film "Miasto, które wyjechało" ("The Town That Drove Away") został wyprodukowany przez LARMO i współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.