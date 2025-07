Miała szansę na Oscara. Teraz ona zdecyduje o prestiżowej nagrodzie

Alexander Payne na czele jury festiwalu w Wenecji?

Przewodniczącymi jury najważniejszej sekcji programu byli w ostatnich latach Isabelle Huppert (2024), Damien Chazelle (2023), Julianne Moore (2022), Bong Joon-ho (2021) i Cate Blanchett (2020). 28 kwietnia Alberto Barbera, dyrektor programowy festiwalu, ogłosił, że w ich ślady pójdzie Alexander Payne.

"Należy do wąskiego grona filmowców-kinofilów, których pasja do kina jest podsycana przez wiedzę o filmach z przeszłości i ciekawość współczesnego kina, bez żadnych granic ani barier" - mówił Barbera, prezentując sylwetkę reżysera. - "Te cechy - wraz z doświadczeniem scenariopisarskim - czynią go idealnym kandydatem do przewodniczenia pracom jury w Wenecji, które jest powołane do oceniania filmów z całego świata. Jestem wdzięczny Alexandrowi za przyjęcie mojego zaproszenia".

"To ogromny zaszczyt i radość być zaproszonym do weneckiego jury. Chociaż podzielam ambiwalencję filmowca w kwestii porównywania filmów ze sobą, szanuję prawie 100-letnią historię Festiwalu Filmowego w Wenecji, celebrującego film jako formę sztuki. Nie mógłbym być bardziej podekscytowany" - napisał Payne w oświadczeniu.

Jest on jednym z najbardziej uznanych współczesnych reżyserów amerykańskiego kina. Stal za kamerą "Bezdroży", "Spadkobierców", "Nebraski" i "Przesilenia zimowego". Trzykrotnie otrzymywał nominacje do Oscara dla najlepszego reżysera. Dwa razy wygrywał w kategorii scenariusz adaptowany - za "Bezdroża" i "Spadkobierców".

Festiwal w Wenecji 2025: Znamy wszystkich jurorów:

Oprócz Payne'a decyzję o tym, do kogo trafi tegoroczny Złoty Lew 2025 podejmą: brazylijska aktorka Fernanda Torres, laureat Złotej Palmy w Cannes Cristian Mungiu, nagradzany reżyser Mohammad Rasoulof, chińska aktorka Zhao Tao, reżyserka i scenarzystka Maura Delpero oraz reżyser Stéphane Brizé.

Przewodniczącą jury sekcji Orizzonti została francuska reżyserka Julia Ducournau, zdobywczyni Złotej Palmy w Cannes za film "Titane". Pozostałymi jurorami są: reżyser RaMell Ross, reżyserka Shannon Murphy, krytyk filmowy Fernando Enrique Juan Lima oraz reżyser i artysta wideo Yuri Ancarani.



Z kolei przewodniczącą jury nagrody za najlepszy debiut (Luigi De Laurentis) została Charlotte Wells. Oprócz niej filmy ocenią: reżyser i scenarzysta Silvio Soldini oraz reżyserka Erige Sehiri.

82. MFF Wenecji. Kiedy rozpocznie się święto kina?

82. MFF w Wenecji odbędzie się w dniach od 27 sierpnia do 6 września 2025 roku.