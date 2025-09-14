Miał szansę na rolę życia. Największy błąd w jego karierze?

Channing Tatum i największy błąd w jego karierze

Channing Tatum wyznał, co uważa za największy błąd w swojej karierze. Okazuje się, że Guillermo del Toro chciał, aby to właśnie on zagrał Bestię w jego wizjonerskiej adaptacji "Pięknej i Bestii". Aktor odrzucił tę propozycję i - choć film ostatecznie nie powstał - do dzisiaj żałuje swej decyzji.

"Właśnie urodziło mi się dziecko, grałem w filmie, który mnie totalnie wykańczał, a scenariusz jeszcze nie był do końca gotowy. Byłem w takim stanie, że pomyślałem sobie: 'Nie sądzę, żebym teraz dał radę'" - tłumaczył gwiazdor w wywiadzie dla "Vanity Fair".



To był największy błąd w mojej karierze, bo jestem wielkim fanem Guillerma. I myślę, że gdyby zrealizował "Piękną i Bestię", byłby to najwspanialszy film w historii dodał Tatum.

Film, który del Toro miał nakręcić dla Warner Bros., ostatecznie nie został zrealizowany. W 2014 roku wycofał się z reżyserowania tej ekranizacji z powodu innych zobowiązań. Jednak Tatum nie traci nadziei, że ścieżki jego i reżysera ponownie się skrzyżują, a on będzie mógł spełnić swoje marzenie o współpracy z trzykrotnym zdobywcą Oscara.

"On ma całą masę innych projektów, które chce zrealizować. Chyba nigdy sobie tego nie wybaczę, ale mam nadzieję, że kiedyś będziemy razem pracować" - wyznał Tatum.

Del Toro promuje obecnie swój najnowszy film "Frankenstein" z Oscarem Isaacem i Jacobem Elordim w rolach głównych. Obraz miał premierę na festiwalu w Wenecji, a w listopadzie trafi do katalogu Netfliksa. To film, któremu wybitny reżyser poświęcił wiele lat.

Channing Tatum: aktor i tancerz

Channing Tatum jest jednym najlepszych hollywoodzkich tancerzy, który od lat odnosi wiele sukcesów. W plebiscycie magazynu "People" aż dwukrotnie został uznany za "najprzystojniejszego mężczyznę świata".

Film, od którego zaczęła się jego wielka kariera, to "Step Up: Taniec zmysłów" (2006). Zagrał w nim uzdolnionego tancerza ulicznego. Jego pozycję ugruntował cykl "Magic Mike".

W ostatnich latach widzieliśmy go między innymi w przejmującym dramacie o tytule "Pies", przygodowej komedii "Zaginione miasto", produkcji Marvela "Deadpool & Wolverine", komedii romantycznej "Zabierz mnie na Księżyc" czy thrillerze psychologicznym "Mrugnij dwa razy". Niedawno ogłoszono, że powtórzy rolę Gambita w filmie "Avengers: Doomsday", który wejdzie do kin 1 maja 2026 roku.