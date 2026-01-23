Główną bohaterką filmu jest 34-letnia Ella McCay, która dowiaduje się, że przez 14 miesięcy będzie pełniła funkcję gubernatorki stanu. Idealistyczna polityczka musi pogodzić nowe obowiązki z chaosem w swoim życiu rodzinnym.

"Ella McCay". Niespójny bałagan z gwiazdorską obsadą

"Ella McCay" jest pierwszym filmem Jamesa L. Brooksa od nieudanego "Skąd wiesz?" z 2010 roku. Reżyser ma na swoim koncie "Czułe słówka" (które przyniosły mu trzy Oscary), "Telepasję" i "Lepiej być nie może". Jak zawsze udało mu się zgromadzić imponującą obsadę. W "Elli McCay" główne role zagrali Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Jack Lowden, Ayo Edebiri, Rebecca Hall, Albert Brooks, Woody Harrelson i Tracey Ullman.

Budżet produkcji wyniósł 35 milionów dolarów. W kinach zarobił jednak tylko 4,56 miliona. Recenzje także nie były entuzjastyczne. Krytykowano scenariusz, przepełniony niekonsekwentnymi wątkami i źle prowadzonymi postaciami. Niektórzy nazywali najnowsze dzieło Brooksa reliktem lat 80. i 90. XX wieku, pobawionym czaru tamtych produkcji.

"Ella McCay". Kiedy premiera na VOD?

W obliczu porażki frekwencyjnej Disney postanowił wycofać film z kin i przyspieszyć jego premierę na streamingu. "Ella McCay" zadebiutuje w ofercie serwisu Disney+ już 5 lutego 2026 roku.