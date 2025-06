Miał być hit, jest finansowa wtopa. Co poszło nie tak?

"Życie Chucka" jest adaptacją opowiadania Stephena Kinga z 2020 roku. Film skupia się na trzech historiach z życia tytułowego bohatera, w którego wcielił się Tom Hiddleston. Poza nim w produkcji wystąpili także Karen Gillan, Mark Hamill i Chiwetel Ejiofor.

"Życie Chucka". Film pokonał oscarowych faworytów

Produkcja miała swoją światową premierę we wrześniu 2024 roku w czasie festiwalu w Toronto, gdzie otrzymała Nagrodę Publiczności. To wyróżnienie zwiastowało zwykle sukces w sezonie oscarowym. "Życie Chucka" pokonało między innymi "Anorę" Seana Bakera i "Emilię Perez" Jacquesa Audiarda, które zostały później docenione przez Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej.

"Życie Chucka". Skąd decyzja o tak późnej premierze?

Dotychczas Nagroda Publiczności w Toronto przekładała się w większości wypadków na nominację do Oscara dla najlepszego filmu. "Życie Chucka" może być jednym z niewielu wyjątków od tej reguły. Chociaż wokół tytułu zrobiło się sporo szumu, wytwórnia Neon zdecydowała się na wprowadzenie go do kin dopiero 10 miesięcy po festiwalu. Być może chciała się skupić w poprzednim sezonie nagród na "Anorze", która ostatecznie otrzymała pięć Oscarów, w tym za film roku, reżyserię, scenariusz oryginalny i pierwszoplanową rolę kobiecą.

Nie zmienia to jednak faktu, że o "Życiu Chucka" wszyscy zdążyli zapomnieć. Film zarobił na otwarcie zaledwie 2 miliony dolarów. Łącznie na jego koncie znajduje się 3,1 miliona. Nie znamy wysokości jego budżetu, ale z racji udziału takich gwiazd jak Hiddleston, Gillan i Hamill można przypuszczać, że był on wysoki jak na film niezależny. Teoretycznie dzieło Flanagana może jeszcze zyskać drugie życie na streamingu. Po jego premierze w Toronto oczekiwania były jednak o wiele większe.

"Życie Chucka". Kiedy polska premiera?

"Życie Chucka" wejdzie do polskich kin 1 sierpnia 2025 roku.