Mia Threapleton debiutuje w Cannes. Powtórzy sukces słynnej matki?

Córka gwiazdy "Titanica" debiutuje w Cannes

24-letnia Mia Threapleton zadebiutowała na Festiwalu Filmowym w Cannes, przyciągając uwagę nie tylko mediów, ale i świata filmu. Córka jednej z najsłynniejszych brytyjskich aktorek pokazała, że nie zamierza żyć wyłącznie w cieniu sławy matki.

Mia Threapleton pojawiła się na Lazurowym Wybrzeżu w związku z premierą swojego pierwszego dużego filmu. Produkcja zatytułowana "The Phoenician Scheme" gromadzi imponującą obsadę. Na ekranie partnerują jej m.in. Tom Hanks, Benicio del Toro, Willem Dafoe i Bill Murray. Reżyserem projektu jest Wes Anderson. Młoda aktorka przyznała w wywiadach, że występ u boku takich nazwisk to spełnienie marzeń, choć również ogromna presja.

Czy Kate Winslet, jej słynna mama, wspiera jej aktorskie poczynania?

Mia Threapleton nie zamierza być tylko "córką Kate Winslet"

Choć wielu mogłoby przypuszczać, że nazwisko Winslet automatycznie otwiera drzwi do branży, Mia wybrała trudniejszą ścieżkę. W wieku dziesięciu lat postanowiła zostać aktorką, ale konsekwentnie unikała korzystania z wpływów matki. Sama zapisała się do internetowych baz castingowych i starała się zdobywać role bez pomocy rodziny. Kate Winslet, wspierała ją, ale patrzyła z boku, pozwalając, by córka sama zapracowała na swój sukces.

"Bardzo mnie zachęcała, natomiast zawsze podkreślała, ile pracy to kosztuje" - wyznała Mia w jednym z wywiadów.

Po entuzjastycznym przyjęciu na festiwalu w Cannes, wielu obserwatorów świata filmu zadaje sobie pytanie: czy Mia Threapleton dorówna swojej matce? Jej obecność w filmie z tak imponującą obsadą może być początkiem dużej przygody w Hollywood. Jedno jest pewne - Mia nie jest już tylko "córką Kate Winslet”, ale aktorką z własnym głosem i obiecującą przyszłością.

