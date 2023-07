MFF mBank Nowe Horyzonty 2023: 251 filmów! Znamy cały program

Tegoroczne Nowe Horyzonty otworzy rewelacja festiwalu w Cannes (nagroda aktorska dla Kōjiego Yakusho) - "Perfect Days" w reżyserii legendy kina, Wima Wendersa. Pierwszego dnia festiwalu będzie można zobaczyć również drugi film mistrza - "Anselm", który został zrealizowany w technologii 3D. Po gali otwarcia, w odświeżonej przestrzeni Kina Nowe Horyzonty, publiczność festiwalu rozgrzeje Bass Astral.



Filmem zamknięcia festiwalu będzie przebój festiwali Sundance i Berlinale "Przejścia" Iry Sachsa z elektryzującym trio: Franz Rogowski, Adèle Exarchopoulos i Ben Whishaw.



Nowe Horyzonty od ponad dwóch dekad są celebracją różnorodności - na ekranie i poza nim - spójnej w swojej (pięknej!) niespójności. To właśnie mnogość różnych doświadczeń i wrażliwości owocuje unikalnym wydarzeniem. Te tropy znalazły swoje odbicie w tegorocznym haśle "Kinoscalanie" oraz identyfikacji wizualnej. Po blisko sześciu latach przerwy powraca także partner tytularny: od tego roku zapraszamy na Międzynarodowy Festiwal Filmowy mBank Nowe Horyzonty.

Międzynarodowy Konkurs Filmowy Nowe Horyzonty

Konkurs to sekcja-wizytówka wrocławskiego festiwalu. Twórcy tegorocznych konkursowych filmów pracowicie skuwają - przy pomocy kryminału, satyry, opowieści łotrzykowskiej, poematu, melancholijnej ballady - skostniałe relacje władzy, zabetonowane układy, kinowe formaty; by zrobić miejsce na to, co żywe, dzikie, wymykające się kontroli. Pozwalają puścić wodze fantazji, rozbetonować głowy, zrzucić garnitur, zapuścić koński ogon, przekroczyć granice, odrodzić się.

Wśród dwunastu konkursowych tytułów, które będą walczyć o tegoroczne Grand Prix, znalazły się: "Piaffe" Ann Oren, "Na miejscu" Basa Devosa, "Kwiaty ludzkiego ciała" Heleny Wittmann, "Samsara" Loisa Patiño, "Delikwenci" Rodriga Moreno, "After" Anthony’ego Lapii, "La Palisiada" Philipa Sotnychenki, "Posiadłość" Leili Kilani, "Pod ścianą" Huang Ji i Ryûjiego Otsuki, "Czarny kos, czarna jeżyna" Elene Naveriani oraz "Sklep" Ami-Ro Sköld, a kinematografię polską reprezentuje punkowy "Imago" Olgi Chajdas, osobista i pokoleniowa opowieść o muzycznej alternatywie i życiowej anarchii.

Najlepszy film wybierze jury w składzie: Mark Jenkin (laureat Grand Prix za Przynętę na 18. NH), Dane Komljen (zdobywca wyróżnienia za Afterwater na 22. NH), Jennifer Reeder (jej Sprawca znalazł się tegorocznej sekcji Nocne Szaleństwo), Sergio Fant (selekcjoner Berlinale) oraz Aga Woszczyńska (Cicha ziemia była jednym z filmów otwarcia ubiegłorocznych NH). Swój ulubiony tytuł wskażą również widzki i widzowie festiwalu w głosowaniu publiczności.

Hity ze światowych festiwali, w tym ponad 20 tytułów z Cannes

W sekcjach Visa Pokazy Galowe oraz Mistrzynie, Mistrzowie znajdą się najważniejsze filmy pokazywane i nagradzane na prestiżowych festiwalach. Z Cannes do Wrocławia przyjadą między innymi "Bulion i inne namiętności" Trần Anh Hùnga (najlepsza reżyseria), "Monster" Hirokazu Kore-edy (nagroda za scenariusz), "Wśród wyschniętych traw" Nuriego Bilge Ceylana (nagroda dla najlepszej aktorki), "Opadające liście" Akiego Kaurismäkiego (Nagroda Jury), "Cztery córki" (Four Daughters) Kaouther Ben Hani (najlepszy dokument), "How to Have Sex" Molly Manning Walker (laureat sekcji Un Certain Regard) oraz "Club Zero" Jessiki Hausner, ze świetną Mią Wasikowski w roli głównej.



Na kinowych ekranach pojawią się także: wyróżniony Wielką Nagrodą Jury w Wenecji fabularny debiut Alice Diop - "Saint Omer" (francuska reżyserka będzie bohaterką jednej z retrospektyw); zdobywca Nagrody Specjalnej Jury na MFF w Wenecji - "Niedźwiedzie nie istnieją" Jafara Panahiego oraz "Eureka" Lisandra Alonsa, który będzie gościem festiwalu.

W programie znalazły się przeboje tegorocznego Berlinale - m.in. "Tótem" Lili Avilés, "20 000 gatunków pszczół" Estibaliz Urresoli Solaguren oraz "Poprzednie życie" Celine Song ze studia A24; laureaci Sundance - "A Thousand and One" A.V. Rockwell oraz "Georgie ma się dobrze" Charlotte Regan; czy MFF w Rotterdamie - jak "Zapiski z lata" Diega Llorente. W programie znalazły się również najnowsze filmy m.in. Marca Bellocchio, Sachy Polak, Angeli Schanelec, Lava Diaza, Kelly Reichardt, Joanny Hogg, Christiana Petzolda oraz ostatni film Jean-Luca Godarda.

Festiwalowe sekcje

Satyajit Ray - absolutna legenda kina Indii, Alice Diop - wnikliwa obserwatorka i portrecistka życia francuskich przedmieść, Wang Bing - jeden z najważniejszych reżyserów z Chin oraz Alain Robbe-Grillet - francuski reżyser łączący nowofalowy eksperyment, tradycję libertyńską i surrealistyczną: oto czworo bohaterów tegorocznych retrospektyw, którym poświęcone zostało szczególne miejsce w programie Nowych Horyzontów. W przeglądzie twórczości Wang Binga znalazło się monumentalne dzieło-instalacja "15 godzin" (czas trwania filmu jest zawarty w tytule), w którym autor zarejestrował wnętrze szwalni w Zhili na wschodzie Chin. Film ten będzie można obejrzeć bezpłatnie w przestrzeni Kina Nowe Horyzonty.

Twórczość Robbe-Grilleta jest inspiracją dla nowej sekcji Avec Plasir oraz wystawy pod tym samym tytułem w Studio BWA. Rewizja dzieł francuskiego reżysera stała się okazją do refleksji nad artystycznym, a także politycznym miejscem, które erotyczna wrażliwość określana skrótem BDSM zajmuje w pejzażu współczesności. Avec Plaisir jest kontrapunktem dla wolnomyślicielskiej, ale jednoznacznie męskiej i heteroseksualnej perspektywy Robbe-Grilleta w stronę bardziej różnorodnych, zwłaszcza kobiecych i queerowych punktów widzenia.

Queerowość, czyli niejednoznaczność lub nieschematyczność, leży także u podstaw programu sekcji Trzecie Oko, której przyświeca hasło "niemęski / nieżeński". Trzecie Oko, prezentujące feministyczne spojrzenie na kino, tym razem wychodzi poza binarne podziały i opozycje, przyglądając się tożsamościom niebinarnym, płynnym, niedającym zamknąć się w prostych kategoriach i podziałach.

Wspólny teren przenikania się kina i sztuki wyznaczy ponownie Front Wizualny, a najnowsze produkcje dekonstruujące schematy kina gatunkowego i bawiące się konwencjami można odnaleźć w ramach Nocnego Szaleństwa (w nim premiera światowa Lipstick on the Glass Kuby Czekaja). Sprawdzimy też, o czym się dziś mówi i co się ogląda w Lizbonie czy Porto, w Fundão i Arcos de Valdevez - wszystko w ramach sekcji Focus na Portugalię. W Lost Lost Lost można odnaleźć przeoczone odkrycia z kilku ostatnich lat; filmy reżyserów, których twórczość usytuowana jest na obrzeżach kina. Na festiwal powraca też sekcja Oslo/Reykjavík, czyli przegląd dokonań współczesnej kinematografii Islandii i Norwegii, który powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, koordynującym w Polsce wykorzystanie Funduszy norweskich i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), pochodzących z Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.

Ponownie zapraszamy na bezpłatne pokazy w ramach plenerowego Kina na Rynku. Codziennie o godz. 22:00, od 21 do 30 lipca, w samym sercu stolicy Dolnego Śląska będzie można zobaczyć znakomite filmy z nowohoryzontowym znakiem jakości. W programie tej sekcji znajdą się także kultowe klasyki prezentowane z okazji 100. rocznicy powstania wytwórni Warner Bros. Na ekranie pojawią się m.in. "Łowca androidów" Ridleya Scotta oraz "2001: Odyseja kosmiczna" Stanleya Kubricka.

Na festiwalu nie zabraknie też krótkich metraży: Shortlista udowodni, że krótka forma bardzo często sprzyja wielkim talentom, a każdy film z Shortlisty, zrealizowany przez twórczynię lub twórcę, który nie ukończył 30 lat, dodatkowo weźmie udział w konkursie o nagrodę im. Zuzanny Jagody Kolskiej.

Nowością w programie jest sekcja Smart7 - unikalny, wędrowny konkurs, obejmujący swoim zasięgiem festiwale w siedmiu miastach Europy. Konkursowe filmy podróżują w tym roku z Wilna, przez Lizbonę, Madryt, Kluż-Napokę, Wrocław i Reykjavík, zaś laureat zostanie wyłoniony przez międzynarodowe młode jury na kończącym filmową wędrówkę festiwalu w Salonikach.

Scena artystyczna

Kontynuujemy współpracę z wieloletnim partnerem Nowych Horyzontów - BWA Wrocław, które jest oficjalnym współorganizatorem festiwalowej, tradycyjnie bardzo bogatej Sceny artystycznej. Wspólnie zadbamy o doznania dla każdego zmysłu, pobudzimy intelekt, nakarmimy emocje. Oprócz wspomnianej wyżej wystawy Avec Plasir, w galerii SiC! BWA będzie można oglądać prace Anny Mlasowsky na wystawie Ze środka (From Within) oraz zobaczyć nowe dzieło znanej festiwalowej społeczności Kasi Kmity - Contrafactur. Temat przyjemności, poruszany w ramach Avec Plasir, eksploruje w tym roku także zespół IP Group, który przygotował siódmą odsłonę Ambient Roomu pod tytułem Wokół zasady przyjemności.