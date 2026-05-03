Meryl Streep uderza w filmy Marvela. "To jest takie nudne"

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Meryl Streep w jednym z ostatnich wywiadów nie gryzła się w język, nawiązując do filmów Marvela, nazywając je "nudnymi" i zarzucając im uproszczone podejście do bohaterów. "Mamy złoczyńców i dobrych bohaterów, a to jest takie nudne" - podsumowała.

Meryl Streep w okularach i koszuli w roślinny wzór stoi obok osoby w niebieskiej marynarce
Meryl StreepJordan Strauss/ InvisionEast News

Meryl Streep obecnie promuje najnowszy tytuł ze swoim udziałem, czyli "Diabeł ubiera się u Prady 2". Powróciła do kultowej roli Mirandy po 20 latach od premiery pierwszej części. Film obecnie można oglądać w kinach.

Zobacz również:

Meryl Streepi Anne Hathaway w scenie z filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"
Recenzja

Nostalgia to za mało, by uratować ten film. Zawodzi w niemal każdym aspekcie

Justyna Miś
Justyna Miś

Meryl Streep uderza w kino superbohaterskie. "Mamy tendencję do 'umarvelowienia' filmów"

W jednym z wywiadów Meryl Streep określiła współczesne produkcje superbohaterskie spod znaku Marvel Studios jako "nudne", sugerując, że zbyt często opierają się na uproszczonym podziale na dobro i zło.

Aktorka poruszyła ten temat, omawiając swoją rolę Mirandy. Jej zdaniem największą siłą filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2" jest bardziej realistyczne i wielowymiarowe przedstawienie bohaterów.

"Myślę, że dostajemy bardziej realistyczny obraz" - powiedziała w rozmowie z Hits Radio Breakfast Show. "Mam wrażenie, że teraz mamy tendencję do 'umarvelowienia' filmów". Mamy złoczyńców i dobrych bohaterów, a to jest takie nudne" - kontynuowała.

Streep podkreśliła, że rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona niż ekranowe schematy. Jak zauważyła, to właśnie niejednoznaczność postaci czyni historie naprawdę interesującymi.

"I właśnie to podoba mi się w tym filmie. Jest bardziej nieuporządkowany" - podsumowała aktorka.

Izabella Dudziak i Bartłomiej Deklewa o "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"Justyna MiśINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze