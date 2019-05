Meghan Markle urodziła

Książę Harry i księżna Meghan zostali rodzicami. Ich pierwsze dziecko przyszło na świat w poniedziałkowe popołudnie.

Meghan Markle i książę Harry zostali rodzicami! /Mark Cuthbert /Getty Images

Pałac Kensington oficjalnie potwierdził, że pierwsze dziecko księcia Harry'ego i księżnej Meghan przyszło na świat. Para doczekała się chłopca. Na oficjalnym koncie księżnej i księcia poinformowano, że potomek waży 3,30 kg, a jego rodzice nie posiadają się ze szczęścia. Imię dziecka jest jeszcze nieznane. Kilka godzin wcześniej Pałac Buckingham poinformował, że rozpoczęła się akcja porodowa. Książę Harry był przy księżnej w trakcie porodu.



Nie jest pewne, czy księżna Sussex zdecydowała się na domowy poród. Wiadomo, że chciała iść w ślady królowej Elżbiety II, która rodziła w Pałacu Buckingham. W czasie domowego porodu miała zagwarantowane wszelkie udogodnienia. Dziecko księcia Harry'ego i księżnej Meghan jest siódme w kolejce do tronu. Zaraz po księciu Karolu, Williamie, trójce jego dzieci i księciu Harrym.



Przypomnijmy, że wiadomość o ciąży 15 października 2018 roku przekazał Pałac Kensington. To wtedy brytyjscy poddani dowiedzieli się, że książę Harry i księżna Meghan spodziewają się swojego pierwszego dziecka.

Zaledwie kilka dni wcześniej książęca para uczestniczyła w ślubie księżniczki Eugenii. Na dworze mówiono, że to na jej weselu Harry i Meghan przekazali radosną wiadomość członkom rodziny.

Choć Brytyjczycy cieszyli się z tego, że Meghan i Harry spodziewają się dziecko, księżną spotkała krytyka za niezwykle wystawne przyjęcie z okazji zbliżających się narodzin, tzw. baby shower. Uroczystość odbyła się w lutym w luksusowym hotelu w Nowym Jorku. Organizatorkami przyjęcia były bliskie przyjaciółki Meghan, Serena Williams i Amal Clooney.

Poddani doceniali księżną za to, że była aktywna zawodowo niemal do końca ciąży i reprezentowała Wielką Brytanię za granicami królestwa. Australia, Nowa Zelandia, Fidżi, Tonga, Maroko, Stany Zjednoczone to jedne z miejsc, które Meghan odwiedziła, gdy spodziewała się dziecka.



Przypomnijmy, że zanim została księżną, Markle była wziętą aktorka i modelką, znaną m.in. z bijącego rekordy popularności prawniczego serialu "W garniturach".