Meghan Markle od lat jest na medialnym świeczniku. Choć zasłynęła rolą w serialu "W garniturach", naprawdę głośno zrobiło się o niej, gdy zaczęła spotykać się z księciem Harrym w 2016 roku. Od tego czasu media śledzą każdy jej krok i tylko czekają na sensację. Para wychowuje dwójkę dzieci: syna Archie Mountbatten‑Windsor (ur. 2019) i córkę Lilibet Diana Mountbatten‑Windsor (ur. 2021). W 2020 roku Meghan i Harry ogłosili, że nie będą już pełnić obowiązków królewskich i będą dążyć do niezależności finansowej.

Meghan Markle po latach powraca do aktorstwa

Meghan Markle zawiesiła na kilka lat karierę aktorską. Po raz ostatni wystąpiła w serialu "W garniturach" w 2018 roku. W ostatnim czasie można ją było oglądać w miniserialu dokumentalnym Netfliksa "Z miłością, Meghan", który otrzymał fatalne recenzje.

Portal Deadline donosi, że Markle powraca do aktorstwa. Zagra w filmie studia Amazon MGM zatytułowanym "Close Personal Friends". Szczegóły dotyczące roli nie są na ten moment znane, ale spekuluje się, że zagra samą siebie. W obsadzie znaleźli się także Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid i Henry Golding, a za reżyserię odpowiada Jason Orley.

Wiadomo, że fabuła będzie koncentrować się wokół pewnej pary, która podczas podróży do Santa Barbary poznaje i zaprzyjaźnia się ze sławnym małżeństwem. Granice między relacjami zaczną się zacierać, dojdzie do różnych nieporozumień, a w rezultacie otrzymamy niezręczną, lecz zabawną komedię sytuacyjną.

