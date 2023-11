7 listopada ukazał się debiutancki tomik wierszy Megan Fox zatytułowany "Pretty Boys Are Poisonous". "To zbiór ponad siedemdziesięciu mrocznych, rozdzierających serce wierszy, w których Fox opisuje próby dopasowania się do osób, które kochamy, mimo że w trakcie tego procesu zatracamy samych siebie" - reklamuje książkę wydawnictwo Simon & Schuster.

Sama autorka stwierdziła, w opublikowanych utworach poruszyła tematy, które zna z autopsji. "Napisałam je, by wyleczyć chorobę, która zakorzeniła się we mnie z powodu mojego milczenia. Całe życie ukrywałam sekrety mężczyzn, jestem obolała od dźwigania ciężaru ich grzechów. Moja wolność odżyła na tych stronach. Mam nadzieję, że moje słowa zainspirują innych do odzyskania tożsamości i szczęścia poprzez użycie swojego głosu do oświetlenia tego, co zostało pogrzebane w ciemności, lecz nie uległo zapomnieniu" - wyznała Fox.



"Pretty Boys Are Poisonous": Megan Fox wydała tomik poezji

Poetyckie utwory aktorki obfitują w dramatyczne wyznania. W jednym z wierszy o niepozostawiającym wątpliwości co do interpretacji tytule "Gwałt" Fox napisała: "Możesz błagać, płakać i krzyczeć, możesz uwodzić, próbować przekupić, starać się uciec, możesz nawet się poddać, ale nie uciekniesz wilkom". Z kolei w utworze "Oxycodone and Tequila" gwiazda opisała byłego partnera, który się nad nią znęcał. "Ta opowieść zawsze zaczyna się od kinowego monologu / historii pochodzenia złoczyńcy. Twoje oczy stają się czarne, a ja wiem już, że jest za późno na ucieczkę / zamykasz drzwi, czuję ścisk w żołądku (...) wbijasz mi kolana w uda, żeby mnie unieruchomić / dusisz mnie, aż rozlegnie się obrzydliwy trzask, który wybrzmiewa echem w sypialni, ale nie budzi cię z transu / uderzasz mnie raz za razem, rozpoznaję w ustach znajomy smak własnej krwi" - brzmi fragment utworu.

O toksycznych mężczyznach Fox wspomina w swoich wierszach wielokrotnie. "Po tym, jak mnie krzywdziłeś, wstawałam rano i robiłam ci kawę / Zakładałam bluzę, byś nie musiał przetrzeć na siniaki, które na mnie zostawiłeś" - czytamy w "Don't Worry Darling". "Wycięłam ze swojego życia wszystkich, których nie lubiłeś, moją asystentkę, moich przyjaciół, moją własną siostrę / Przestałam robić to, co kocham. Zatraciłam się w poszukiwaniu twojej miłości" - to z kolei fragment wiersza "An Apparition in a Miniskirt".

W kilku utworach aktorka zdaje się ujawniać przewinienia swojego chłopaka, Colsona Bakera, który na całym świecie znany jest jako Machine Gun Kelly. Choć nie mówi wprost, o kogo chodzi, opisuje go jako "32-letniego narcyza", "lekkomyślną gwiazdę rocka" i "zagubionego chłopca". "Ciągle mi mówisz, że to był wypadek / że nigdy celowo byś mnie nie skrzywdził / że jesteś po prostu za młody, by wiedzieć lepiej. Ale jaka jest różnica między zabójstwem i morderstwem? / I tak jestem martwa" - czytamy.

Fox opowiedziała również o bolesnym doświadczeniu, jakim była utrata dziecka. Aktorka, która spodziewała się córki, poroniła w 10. tygodniu ciąży. "Chcę trzymać cię za rękę, słyszeć twój śmiech / ale teraz muszę się pożegnać, do widzenia / Zapłacę każdą cenę / proszę powiedz mi, jaki jest okup za jej duszę" - wyznaje w jednym z utworów gwiazda.

O opisanej w tym wierszu traumie Fox opowiedziała też w miniony wtorek w programie "Good Morning America". Aktorka zaznaczyła, że poronienie było dla niej i jej chłopaka bardzo trudnym przeżyciem. "Wysłało to nas w dziką podróż - razem i każde z nas osobno. Próbowaliśmy zrozumieć, dlaczego nam się to przytrafiło" - ujawniła.

I dodała, że to właśnie partner namówił ją do wydania zbioru poezji. "Colson przekonał mnie, że powinnam to zrobić. Te wszystkie emocje musiały w końcu znaleźć ujście. Niektóre fragmenty można odczytać jako metaforę, ale z całą pewnością nie jest to fikcja literacka. To zapis prawdziwych doświadczeń z mojego życia" - podkreśliła Fox.