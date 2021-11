Obchodząca 60. urodziny Meg Ryan początkowo wcale nie zamierzała być aktorką, tylko dziennikarką. Aby opłacić studia, zaczęła pracować jako modelka. I to właśnie dzięki tej pracy rozpoczęła się jej przygoda z filmem. Początki były jednak skromne: rola Debby w "Bogatych i sławnych" oraz Betsy w operze mydlanej "As the World Turns". Na początku lat. 80. pojawiła się także w "Uzbrojonych i niebezpiecznych" oraz w "Top Gun".

Meg Ryan: Najsłynniejsza scena

Sławę zdobyła w końcu lat 80. rolą w komedii romantycznej "Kiedy Harry poznał Sally". Wizerunek sympatycznej niebieskookiej blondynki, z pięknym uśmiechem i nieco chłopięcym sposobem poruszania się, podbił serca widzów na całym świecie. To z tego filmu pochodzi słynna scena "udawanego orgazmu", kiedy to Sally chce udowodnić Harry'emu (Billy Crystal), że kobiety w tej dziedzinie potrafią bardzo przekonująco oszukiwać mężczyzn...

Kolejne filmy, w których aktorka potwierdziła swój komediowy talent, to: "Joe walczy z wulkanem" (1990) Johna Patrica Shanleya, "Preludium miłości" (1992) Normana Rene, "Bezsenność w Seattle" (1993) Nory Ephron, "Narzeczona dla geniusza" (1994) Freda Schepisi, "Francuski pocałunek" (1995) Lawrence'a Kasdana i "Masz wiadomość" (1998) Nory Ephron.

Bohaterki grane przez Ryan, to typowe "all-American girls"; dziewczyny budzące sympatię uśmiechem i energią, a jednocześnie prostolinijne, ciepłe i romantyczne. Zwyczajne, jakich wiele. A jednak ponadprzeciętna uroda aktorki, do spółki z jej ujmującą osobowością sprawiła, że pospolitość bohaterek granych przez Ryan nabrała filmowego blasku. Mimo że nietrudno oprzeć się wrażeniu, że aktorka gra wciąż jedną i tę samą rolę, a zmieniają się jedynie imiona postaci i ich miłosne perypetie, to właśnie taką Meg Ryan bezwarunkowo pokochała publiczność.

Naprawdę nazywa się Margaret Mary Emily Anne Hyra. Przyszła na świat w Fairfield, lecz po debiucie w "Bogatych i sławnych" (1981) George'a Cukora postanowiła przenieść się do Nowego Jorku i zmienić nazwisko na Meg Ryan. Mało kto wie, że to anagram słowa Germany...

Meg Ryan: Koniec z romantycznymi komediami!

"Ja już naprawdę nie mogę robić tych komedii romantycznych. Ileż można!" - powiedziała w 2002 roku amerykańska aktorka. Meg Ryan widząc, że zamyka się w roli sympatycznej, trochę postrzelonej amerykańskiej dziewczyny, niejednokrotnie próbowała przełamać swój stereotypowy wizerunek.



W nietypowej dla siebie roli mogliśmy ją zobaczyć już w 1987 roku w filmie "W pogoni za szczęściem" Michaela Hoffmana. W tym społeczno-obyczajowym dramacie Ryan wcieliła się w rolę agresywnej buntowniczki Bev.

Kolejną próbą przełamania schematu była postać Pameli Courosn, ekstrawaganckiej dziewczyny Jima Morrisona w głośnym dramacie biograficznym "The Doors" Olivera Stone'a. Dramatyczną bohaterką była też outsiderka z filmu "Krew z krwi, kość z kości" Steve'a Klovesa z 1993 roku.



Następne dwie role okazały się najlepszymi spośród "dramatycznych" ról amerykańskiej aktorki. W 1994 roku zagrała żonę i matkę alkoholiczkę w melodramacie "Kiedy mężczyzna kocha kobietę" Louisa Mandokiego. Dwa lata później widzowi mogli ją zobaczyć w roli kapitan Walden w "Szalonej odwadze" Edwarda Zwicka.

Role, których nie zagrała

Jodie Foster jako agentka FBI w "Milczeniu owiec", Uma Thurman w roli żony mafijnego bossa w "Pulp Fiction", Sharon Stone jako współczesna femme fatale Catherine Tramell w "Nagim instynkcie", czy Julia Roberts grająca prostytutkę w "Pretty Woman" - to tylko kilka ze znanych gwiazd, które stworzyły zapadające w pamięć postaci. Trudno wyobrazić sobie, aby jakakolwiek inna aktorka mogła zastąpić je w tych rolach. A jednak nie jest to wcale tak oczywiste. Wszystkie te bohaterki miała szansę zagrać właśnie Meg Ryan.



Naprawdę nazywa się Margaret Mary Emily Anne Hyra. Przyszła na świat 19 listopada 1961 roku w Fairfield, lecz po debiucie w "Bogatych i sławnych" (1981) George'a Cukora postanowiła przenieść się do Nowego Jorku i zmienić nazwisko na Meg Ryan.

Trudno się dziwić, jedna z najsłynniejszych amerykańskich aktorek lat 90. nie mogła narzekać na brak filmowych ofert. Zaskakiwać może jednak dobór proponowanych dla niej ról. O ile jeszcze Ryan u boku Richarda Gere'a w "Pretty Woman" jest jak najbardziej zrozumiała, o tyle nawet puszczając wodze fantazji, trudno wyobrazić sobie specjalistkę od komedii romantycznych w kultowym filmie Tarantino czy w nie mniej znanych thrillerach Jonathana Demme'a i Paula Verhoevena.



Meg Ryan: Chirurg i Złota Malina

W ostatnich latach niezbyt głośno było o filmowych dokonaniach aktorki. Zagrała wprawdzie w kilku filmach, ale wszystkie przeszły bez większego echa. Za rolę Mary w "Kobietach" dostała nawet nominację do Złotej Maliny.



Aktorka najwyraźniej przesadziła też z operacjami plastycznymi. Kilka lat temu zmieniła się nie do poznania. Pojawiła się z opuchniętą twarzą, wystającym podbródkiem i toną błyszczyku na ogromnych ustach.



