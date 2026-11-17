Millennium Docs Against Gravity drugi na świecie pod względem frekwencji

Millennium Docs Against Gravity (MDAG) zajmuje drugie miejsce - pod względem frekwencji - wśród festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Frekwencja w 2026 roku oscylowała w granicy 180 tysięcy osób (podczas 10 dni pokazów kinowych oraz 14 dni festiwalu online), co powoduje, że MDAG znalazł się zaraz za festiwalem IDFA w Amsterdamie, jeśli chodzi o liczbę uczestników i uczestniczek.

Festiwal odbywa się co roku równolegle w siedmiu polskich miastach (Warszawa, Wrocław, Gdynia, Poznań, Katowice, Bydgoszcz, Łódź) oraz w wersji online na platformie VOD.

"Jednym z głównych źródeł sukcesu MDAG jest jego unikalny format - festiwalu odbywającego się równolegle w siedmiu miastach, ze spotkaniami Q&A w każdym z nich, lokalnymi jury i nagrodami oraz wydarzeniami towarzyszącymi. Stworzyliśmy wyjątkowe, ogólnopolskie święto filmu dokumentalnego" - podkreśla założyciel i dyrektor festiwalu, Artur Liebhart.

MDAG przyciąga wiele głośnych światowych i międzynarodowych premier, rozwija sekcję branżową MDAG Industry i znajduje się na liście festiwali kwalifikujących do Oscara w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Dokumentalny. Współpracuje również z FIPRESCI - organizacją zrzeszającą krytyków i krytyczki filmowe. W 2026 roku federacja wybrała MDAG na gospodarza nowej nagrody: Dokumentalnego Grand Prix FIPRESCI.

MDAG: filmy, spotkania, debaty, koncerty

MDAG to nie tylko filmy, ale także setki spotkań z twórcami i twórczyniami, bohaterkami i bohaterami oraz ekspertami i ekspertkami w siedmiu miastach. Oprócz spotkań po seansach oraz debat, festiwal posiada swoją scenę muzyczną, organizuje wydarzenia niestandardowe, wystawy oraz warsztaty.

Millennium Docs Against Gravity to również wydarzenie oparte o wartości, jakimi są dostępność oraz równość. Od kilku lat po seansach działa specjalna infolinia ze wsparciem psychologicznym. W 2026 roku, jako pierwszy festiwal tej skali, MDAG przygotował audiodeskrypcję oraz napisy rozszerzone do wszystkich tytułów z Konkursu Głównego, powołał koordynatorkę do spraw dostępności i wprowadził szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Konsekwentnie przestrzegany jest również parytet płci.

Przepisem na sukces jest praca zespołowa

"Nie umiem opisać, jak bardzo się cieszę z tego, że staliśmy się drugim największym festiwalem dokumentalnym na świecie. Z jednej strony trudno jest w to uwierzyć. Z drugiej strony kiedy myślę o naszym wspaniałym zespole, o wszystkich reżyserkach i reżyserach, niesamowitych osobach z branży filmowej, od lat przyjeżdżających do Polski i o naszej publiczności, która nie tylko jest widownią, ale współtworzy MDAG, wtedy wszystko wydaje się możliwe" - mówi Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny MDAG.

Zespół pracuje już nad 24. edycją Millennium Docs Against Gravity. Część kinowa odbędzie się od 7 do 16 maja w siedmiu miastach: Warszawie, Gdyni, Wrocławiu, Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu oraz Łodzi, a odsłona online potrwa od 18 do 31 maja. Zgłoszenia filmów na 24. MDAG trwają do 3 stycznia 2027 roku.