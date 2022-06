Piątkowa decyzja Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych wstrząsnęła opinią publiczną i branżą rozrywkową w Stanach. Na decyzję o uchyleniu wyroku w sprawie Roe vs. Wade, która oznacza, że amerykańska konstytucja nie gwarantuje prawa do aborcji, będzie ono leżeć w gestii władz stanowych, zareagowało wiele gwiazd Hollywood.

Maya Hawke krytykuje decyzję Sądu Najwyższego w sprawie aborcji

Teraz swój pogląd w tej sprawie wyraziła Maya Hawke . Po tym, jak zachęcona przez Jimmy'ego Fallona, powiedziała, co sądzi o decyzji Sądu Najwyższego, aktorka dodała: "Nie przestaniemy walczyć i wygramy. Tak jak zrobiły to nasze babcie".

Hawke przyznała, że przed wizytą z "The Tonight Show" konsultowała się z mamą Umą Thurman . Przypomnijmy, że gwiazda "Kill Billa" w październiku 2021 napisała bardzo osobisty felieton, który ukazał się na łamach "The Washington Post". Nawiązała w nim do obowiązującej w Teksasie ustawy, która zakazuje w tym stanie aborcji po "wykryciu bicia serca płodu". Aktorka, krytykując nowe prawo, przyznała, że w przeszłości miała aborcję. Choć uważa, że była to "najtrudniejsza decyzja w życiu", to równocześnie podkreśliła, że usunięcie ciąży pozwoliło jej dojrzeć do roli matki.

"Moja mama napisała ten naprawdę piękny esej o tym, że dokonała aborcji, gdy była młoda i o tym, że gdyby jej nie miała, nie zostałaby osobą, którą jest teraz. Nie byłoby mnie a życie obojga moich rodziców znalazłoby się na bocznicy, gdyby nie miała dostępu do legalnej opieki zdrowotnej - podstawowej opieki zdrowotnej" - powiedziała Hawke u Fallona.

"Oczywiście, bogaci ludzie zawsze będą w stanie dokonać aborcji, ale wiele osób z powodu piątkowej decyzji nie tyko nie będzie w stanie spełnić swych marzeń, ale zwyczajnie zaprzepaści swoje życie i straci poczucie bezpieczeństwa. Chciałam więc powiedzieć: Pieprzyć Sąd Najwyższy" - zakończyła Hawke.

Przypomnijmy, że w ogłoszonej w piątek decyzji, która zelektryzowała opinię publiczną, Sąd Najwyższy uchylił wyrok z 1973 roku w sprawie Roe vs. Wade - za sprawą tego wyroku aborcja została uznana w USA za legalną przez cały okres ciąży, dając jednak stanom możliwość wprowadzenia regulacji ograniczających możliwość aborcji w drugim i trzecim trymestrze. Wtedy sąd uznał, że każda kobieta ma prawo do dokonania aborcji i wynika to z praw do prywatności i wolności, gwarantowanych przez 14. poprawkę do konstytucji.

24 czerwca Sąd Najwyższy uchylił wyrok, pozostawiając decyzję o dopuszczalności aborcji samym stanom.

Maya Hakwe: Córka słynnych rodziców

Maya Hawke jest córką Ethana Hawke'a i Umy Thurman.

W 2017 roku przebojem wkroczyła do branży rozrywkowej, grając Jo March w serialowej ekranizacji "Małych kobietek". Wkrótce potem przyszła pora na kolejne role - najpierw zagrała w filmach "Ladyworld" i "Human Capitol", a następnie pojawiła się w epizodzie w ostatnim filmie Quentina Tarantino "Pewnego razu... w Hollywood" .



Ogromną popularność i uznanie krytyków przyniósł jej jednak dopiero występ w jednym z największych hitów Netfliksa, głośnym serialu "Stranger Things". Za swoją kreację w 2019 roku otrzymała nagrodę Saturna dla najlepszej aktorki drugoplanowej.

