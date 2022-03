Podczas występu na wydarzeniu 90s Con, które nawiązuje do przebojów popkultury z ostatniej dekady ubiegłego wieku, 42-letni dziś Matthew Lawrence opowiadał, jak wspaniale pracowało mu się z pierwszoplanową postacią filmu "Pani Doubtfire" (z 1993 roku). Między innymi dlatego, że Robin Williams był z nim szczery do bólu.



Matthew Lawrence: Szczerość Robina Williamsa "darem"

"To pierwszy dorosły, który nie unikał mnie, gdy bywało z nim kiepsko, powiedział Lawrence, cytowany przez "People". "Odwiedzałem go w jego przyczepie, żeby porozmawiać - to było dla niego bolesne. Naprawdę bolesne. Ale niczego nie ukrywał"

Matthew Lawrence nazwał tę szczerość Robina Williamsa "darem". "Nigdy nie bierz narkotyków. Zwłaszcza kokainy", mówił "młodemu" starszy kolega z planu.



Na pytanie "dlaczego" gwiazdor miał odpowiedzieć: "Zobacz, jak teraz wyglądam. To jest powód. Walczę o resztę życia, ponieważ spędziłem 10 lat robiąc coś bardzo głupiego, każdego dnia. Nie rób tego".

Lawrence przyznał też, że zmarły w 2014 roku Williams bardzo chciał, by to on zagrał w "Pani Doubtfire", a był wówczas "drugim wyborem". "Wszyscy chcieli innego chłopca... Nie wiem, kto to był, miałem tylko 9 lat. Ale zacząłem wyczuwać, że coś jest na rzeczy, ponieważ zrobiło się niezręcznie", powiedział.

Domyśla się, że był zbyt cichy, więc Williams - by mu pomóc - sięgnął po kryjomu za jego plecy i tak go uszczypnął, że wrzask małego Lawrence’a zachwycił całe studio.



"Dostałem tę rolę, bo Robin pomyślał: "Wiem, co mam zrobić, by ten dzieciak ją dostał". Dziękuję, Rob" - powiedział Matthew Lawrence.

Zdjęcie Kadr z filmu "Pani Doubfire": Matthew Lawrence (pierwszy z lewej), Lisa Jakub, Robin Williams, Sally Field i Mara Wilson / materiały prasowe

Zdjęcie Kadr z filmu "Pani Doubfire": Robin Williams i Matthew Lawrence / materiały prasowe

