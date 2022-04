Matthew Broderick i Sarah Jessica Parker po latach występów w kinowych i telewizyjnych produkcjach wrócili na deski teatru. Słynne małżeństwo gra obecnie w "Plaza Suite", komediowej sztuce czterokrotnego zdobywcy nagrody Tony Neila Simona, która wystawiana jest w broadwayowskim The Hudson Theatre.



Broderick i Parker wcielili się w parę, która próbuje na nowo rozpalić płomień namiętności. Nowy projekt gwiazdy "Seksu w wielkim mieście" i jej męża zbiera bardzo entuzjastyczne recenzje. "Dzięki aktorskiemu duetowi, który jest małżeństwem w prawdziwym życiu, na scenie nieustannie iskrzy. Naturalna chemia między nimi sprawia, że dzieło Simona wydaje się w istocie ponadczasowe" - zachwala ów spektakl na łamach "Variety" krytyk Daniel D'Addario.

Matthew Broderick: 6 ciekawostek na 60. urodziny!

Niestety, Broderick nie zagra w najbliższym przedstawieniu ze względu na stan zdrowia. Jak poinformował właśnie rzecznik teatru, aktor otrzymał pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. "Z przykrością informujemy, że pomimo ścisłego przestrzegania protokołów bezpieczeństwa pan Broderick zaraził się koronawirusem. Obydwa testy dały pozytywny wynik. Wszyscy życzymy mu szybkiego powrotu do formy" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez "The Hollywood Reporter". Gwiazdor wróci na deski teatru 15 kwietnia. Podczas jego absencji na scenie zastąpi go zdobywca nagrody Tony, Michael McGrath.

Reklama

Zdjęcie Sarah Jessica Parker i Matthew Broderick w spektaklu "Plaza Suite" / Bruce Glikas/WireImage / Getty Images

Spektakl "Plaza Suite" będzie wystawiany do 26 czerwca. Oprócz słynnych małżonków występują w nim m.in. Danny Bolero, Molly Ranson, Eric Wiegand i Cesar J. Romero. Za reżyserię odpowiada John Benjamin Hickey.