Matka Daveigh Chase przerywa milczenie po śmierci córki. Nie porzuciła jej

W środę, 17 czerwca, dotarła do nas tragiczna wiadomość - w wieku 35 lat zmarła aktorka znana m.in. z roli w filmie "The Ring" oraz użyczenia głosu w animacji "Lilo i Stitch". Informację o śmierci przekazał serwis TMZ, powołując się na partnera aktorki, Roya Hernandeza. Kilka dni wcześniej uruchomił on zbiórkę internetową, w której poinformował, że Daveigh Chase zmaga się z zapaleniem opon mózgowych oraz poważnymi infekcjami krwi. Jak przekazał, infekcja doprowadziła do sepsy, a w konsekwencji do niewydolności organizmu.

Teraz głos zabrała matka aktorki, która początkowo z niedowierzaniem podchodziła do doniesień medialnych.

Daveigh Chase: matka udziela poruszającego wywiadu

Kilka dni po tragedii Cathy Chase, matka aktorki, udzieliła wywiadu brytyjskiemu "Daily Mail". Przyznała, że początkowo nie chciała uwierzyć w informacje o śmierci córki.

"Myślałam, że to kolejne internetowe kłamstwo. Nie mogłam uwierzyć, że to prawda" - wyznała, dodając, że wiadomość o odejściu Daveigh jest dla niej źródłem ogromnego bólu.

Z rozmowy wynika, że kobieta od dłuższego czasu nie miała kontaktu z córką; ostatni raz widziały się w 2019 roku, w areszcie. Cathy Chase otwarcie mówi o tym, że przyczyną problemów Daveigh było uzależnienie od narkotyków. Od lat regularnie sprawdzała policyjne bazy danych i rejestry osób niezidentyfikowanych, obawiając się, że znajdzie tam dane córki. Matka uważa, że punktem zwrotnym w życiu Daveigh był wypadek motocyklowy z 2016 roku, po którym młoda kobieta miała otrzymać silne leki przeciwbólowe, co stało się początkiem jej walki z nałogiem. Cathy Chase stanowczo zaprzecza przy tym oskarżeniom, jakoby porzuciła córkę:

"Nigdy się nie poddałam. Nigdy nie przestałam jej szukać" - podkreśliła.

Daveigh Chase zapisała się w pamięci widzów rolą w "The Ring" oraz dubbingiem w "Lilo i Stitch", gdzie użyczyła głosu tytułowej bohaterce. Podkładała również głos Chihiro Ogino w amerykańskiej wersji "Spirited Away". Twórcy""Lilo i Stitch" upamiętnili aktorkę poruszającą grafiką.

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