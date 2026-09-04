Nicole Kidman chciała zagrać w "Diunie"

Nicole Kidman ma w ostatnich latach niezwykle napięty harmonogram. Australijska aktorka rocznie występuje w przynajmniej kilku filmowych i serialowych tytułach. Spośród jej najnowszych produkcji do najgłośniejszych zaliczają się chociażby "Babygirl", "Para idealna" czy "Aquaman i Zaginione Królestwo". Obecnie gwiazda promuje "Totalną magię 2" - sequel hitu z lat 90., w którym wciela się w Gillian Owens, siostrę Sally (Sandra Bullock), obdarzoną magicznymi mocami.

Mimo intensywnego okresu w karierze, Kidman nadal jest otwarta na przyjmowanie kolejnych aktorskich propozycji. Co więcej, laureatka Oscara od lat miała na oku rolę w konkretnym filmie.

Gwiazda "Oczu szeroko zamkniętych" jest bowiem wielką fanką... "Diuny" w reżyserii Denisa Villeneuve'a. Aktorka od lat po cichu marzyła o angażu do jednego z filmów, jednak nigdy nie doczekała się telefonu od kanadyjskiego twórcy.

"Diuna": Nicole Kidman jest fanką filmowego uniwersum

W popularnej serii wywiadów "Off the Cuff" prowadzonej przez Vogue Kidman wyraziła ubolewanie tym, że nigdy nie stała się częścią popularnej franczyzy. "Chciałabym zagrać w sequelu 'Diuny'. Jestem 'Dunie'. Jestem 'Diuną' zafascynowana" - oświadczyła.

Sandra Bullock, czyli ekranowa siostra Kidman w "Totalnej magii", zapytała ją, dlaczego nigdy nie zagrała w tej serii. "Bo Denis [Villeneuve - red.] nigdy mnie o nic nie prosi. To jest druzgocące" - przyznała żartobliwie.

Aktorka nie ma za złe reżyserowi, że wybrał do filmu innych aktorów. Sama jest pod wrażeniem tego, jak przeniósł na ekran powieści Franka Herberta i powiedziała, że "chce po prostu móc je oglądać" bez końca.

"Totalna magia 2": Nicole Kidman i Sandra Bullock wracają jako siostry Owens

Kidman bynajmniej nie narzeka na brak aktorskich projektów. Już 11 września do polskich kin trafi "Totalna magia 2" - wielki ekranowy powrót sióstr Owens po 28 latach od premiery poprzedniego filmu. Tym razem oprócz Sandry Bullock i Nicole Kidman będziemy śledzić losy bohaterek granych przez Joey King i Maisie Williams, czyli nastoletnich córek Sally. Tym razem to one będą musiały stawić czoła klątwie, która przed laty dotknęła ich matkę i ciotkę.

Z kolei "Diuna: Część trzecia", na którą z niecierpliwością czeka sama Nicole Kidman, trafi do polskich kin 18 grudnia.