Marzycielski cukiernik powraca! Prace ruszą jeszcze w tym roku

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Film "Wonka" z 2023 roku to zachwycający musical o marzeniach i miłości do czekolady. Produkcja stanowi prequel do klasycznego hitu, odsłaniając emocjonalne tło życia legendarnego producenta słodyczy. Choć o kontynuacji wiemy już od dłuższego czasu, z najnowszych doniesień wynika, że prace na planie ruszą jeszcze w tym roku.

Mężczyzna w cylindrze i kolorowym stroju stojący z laską na scenie, otoczony grupą osób trzymających różowe parasolki
Kadr z filmu "Wonka"materiały prasowe

Film "Wonka" przenosi widzów w magiczny świat słynnego producenta czekolady, Willy'ego Wonki. Produkcja stanowi prequel do klasycznej historii "Charlie i fabryka czekolady", adaptacji powieści Roalda Dahla, skupiając się na młodości tytułowego bohatera, jeszcze zanim otworzył słynną fabrykę słodyczy.

"Wonka": co wiemy o kontynuacji przeboju?

Na portalu World of Reel czytamy, że prace na planie drugiej odsłony filmu mają ruszyć już w sierpniu tego roku. Jest zatem prawdopodobieństwo, że produkcja trafi na wielki ekran już w 2027 roku.

Za kamerą po raz kolejny stanie Paul King, który jest znany z realizacji filmów o przygodach misia Paddingtona.

"Powiedziałbym, że mamy jakąś połowę szkicu. Mamy historię, która nam się podoba, i wiemy, dokąd chcemy go zabrać, próbuję zawrzeć w niej pewne międzynarodowe podróże" - ujawnił reżyser w 2024 roku podczas premiery "Paddingtona w Peru".

"Wonka": o czym opowiadał film?

Film opowiada o drodze Wonki do odkrycia jego miłości do tworzenia czekolady oraz niekonwencjonalnych wynalazków, które zrewolucjonizowały świat słodkości. Tym razem historia ma bardziej emocjonalny ton, ukazując osobiste wyzwania, które ukształtowały niezwykły charakter Willy'ego.

W główną rolę młodego Willy'ego Wonki wcielił się Timothée Chalamet. Obok niego pojawiają się utalentowani aktorzy, tacy jak Calah Lane w roli Nitki, Keegan-Michael Key jako szef policji, a także Paterson Joseph, Matt Lucas i Mathew Baynton.

W filmie "Willy Wonka i fabryka czekolady" z 1971 roku tytułową rolę odegrał Gene Wilder, natomiast w wersji Tima Burtona, która postała w 2005 roku, mogliśmy oglądać Johnny'ego Deppa.

