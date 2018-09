"Maryjka": Nowy film Darii Woszek

Rozpoczęły się zdjęcia do debiutu fabularnego Darii Woszek, nagradzanej za swój poprzedni film krótkometrażowy "Hycel". Film "Maryjki" to niebanalny komediodramat o 50-letniej Marii, która w dojrzałym wieku odkrywa zmysłowość, namiętność oraz radość życia.

Grażyna Misiorowska i Krzysztof Zawadzki na planie filmu "Maryjki" /materiały prasowe

"Podejmując temat kobiecości w filmie 'Maryjki', chce się zadać pytanie, kim jest 50-letnia kobieta w dzisiejszych czasach? W jakie formy jest wkładana przez społeczeństwo? Przez jakie klisze na nią patrzymy?" - mówi reżyserka Daria Woszek.

Reklama

"Swoje poszukiwania korzeni i 'tożsamości' kobiecości rozpoczęłam od rozmów z matką i przyjaciółkami, które już przekroczyły ten wiek albo są już blisko. Najbardziej zainspirowały i jednocześnie zszokowały stwierdzenia, że to jest czas, w którym mogły już przestać wypełniać społeczne i kulturowe role. Zaczęły pytać same siebie: Kim jestem, jeżeli nie określam siebie jako córka, matka, mężatka, kochanka, czy aktorka?" - dodaje autorka filmu.

Bohaterka filmu "Maryjki" to 50-letnia Maria, która spędza czas głównie w swoim mieszkaniu, pełnym podniszczonych figur Maryjek, paląc papierosy, popijając martini, czytając harlequiny i biorąc długie kąpiele przy świecach. Pozostałą część każdego dnia kobieta spędza w osiedlowym supermarkecie, gdzie pracuje. Rutynę dnia przerywają od czasu do czasu niezapowiedziane odwiedziny jej siostrzenicy, Heleny, która wpada do Marii, kiedy świat ją zmęczy i porani. Tak razem chowają się przed światem z Maryjkami.

Ta monotonia kończy się, gdy Maria rozpoczyna hormonalną terapię zastępczą, która ma na nią i jej otoczenie zaskakujący, burzliwy i nieco zabawny wpływ. Bohaterka zaczyna odczuwać dawno zapomniane seksualne i zmysłowe potrzeby.

Zdjęcie Na planie filmu "Maryjki" / materiały prasowe

W roli głównej została obsadzona aktorka Teatru z Opola Grażyna Misiorowska, której będą partnerować m.in Helena Sujecka ("Niewinne", "Małe sztuczki"), Sylwester Piechura (aktor Teatru z Opola), Janusz Chabior ("Służby specjalne", "Botoks"), Barbara Kurzaj ("Moje córki krowy", "Pod Mocnym Aniołem"), Krzysztof Zawadzki ("Lejdis", "Kochankowie z Marony").



Operator filmu jest Michał Pukowiec ("Diablo", "Fanatyk"), a autorem muzyki Bartosz Chajdecki (Czas honoru", "Bogowie", "Chce się żyć").

Film na ekrany wejdzie w 2019 roku. "Maryjki" produkuje Jutrzenka Studio w koprodukcji z firmą Solopan.