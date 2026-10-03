Mary Louise Weller nie żyje. Gwiazda kultowej komedii miała 79 lat

Informację o śmierci aktorki podał jej długoletni partner Michael Roy Curtis.

Początek kariery Mary Louise Weller

Weller urodziła się w Nowym Jorku i dorastała w Los Angeles. Jej ojcem chrzestnym był Danny Kaye - popularny aktor i komik, laureat dwóch honorowych Oscarów i nagrody Emmy. Po powrocie na wschodnie wybrzeże Weller rozpoczęła karierę modelki. Pracowała także jako ratowniczka i instruktorka pływania.

W 1972 roku zadebiutowała przed kamerą w komedii "Hail!" Freda Levinsona. Pojawiła się także w małej roli w "Serpico" Sidneya Lumeta z 1973 roku. Następnie zniknęła z ekranów na pięć lat.

Martha Smith, John Belushi i Mary Louise Weller w filmie "Menażeria" Universal/Courtesy Everett Collection East News

"Rola, dzięki której zostanę zapamiętana"

W 1978 roku Weller wystąpiła w "Menażerii" Johna Landisa. W legendarnej komedii, która opowiadała o członkach studenckiego bractwa, wcieliła się w przewodniczącą jednego z uczelnianych stowarzyszeń, która w finałowej paradzie zostaje porwana przez Bluto (John Belushi). W epilogu dowiadujemy się, że został on senatorem, a ona jego żoną.

W wywiadzie z 2012 roku dla portalu Cult Film Freaks aktorka stwierdziła, że od początku wiedziała, iż "Menażeria" odniesie sukces. "Pamiętam, że pokazałam [scenariusz] Brandonowi Stoddardowi, który był wtedy szefem stacji telewizyjnej ABC. Był pewny, że to będzie hit. Ostrzegł mnie jednak, że to film, dzięki któremu zostanę zapamiętana" - wspominała.

Ostatnie role Mary Louise Weller

W ciągu następnych pięciu lat Weller pojawiała się gościnnie w popularnych serialach, między innymi "Kojaku", "CHiPS" oraz "Starsky & Hutch". Wystąpiła także w "Q", horrorze kryminalnym Larry'ego Cohena. Z kolei w "Mścicielu z Hongkongu" partnerowała Chuckowi Norrisowi. W 1983 roku zakończyła karierę aktorską. W następnych latach była między innymi rzeczniczką perfum Jean Naté.