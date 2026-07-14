Marvel się nie zatrzymuje. Powstaje film o kosmicznym superbohaterze

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

Włodarze Marvel Studios planują kolejne ruchy po premierze dwóch nadchodzących części "Avengers". Portal "Deadline" podaje, że wytwórnia pracuje między innymi nad filmem "Nova". Projekt rozwija Michael Waldron, twórca seriali "Loki" i "Chad Powers".

Nova w serialu animowanym "The Ultimate Spider-Man"Disney XDGetty Images

Nova został stworzony przez Marva Wolfmana i Johna Romitę Sr. w 1976 roku. Komiks skupiał się na nowojorskim studencie Richardzie Riderze, który zostaje wybrany przez umierającego członka kosmicznego korpusu Nova Rhoamanna Deya na swego następcę. Młodzieniec otrzymuje zestaw niesamowitych mocy i szczątkowe instrukcje, jak ich używać. Po latach Nova stał się kluczową postacią w kosmicznym zakątku komiksów Marvela obok takich postaci jak Thanos i Strażnicy Galaktyki.

"Nova" nie będzie pierwszą współpracą Michaela Waldrona z Marvelem

O adaptacji przygód Novy mówi się od jakiegoś czasu. Korpus pojawił się w "Strażnikach Galaktyki" Jamesa Gunna z 2014 roku, podobnie jak Rhoamann Dey, w którego wcielił się John C. Reilly. Przygody Ridera miały być początkowo serialem, nad którym pracował Sabir Pirzada. Projekt trafił jednak na półkę.

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Jakub Izdebski
Jakub Izdebski

Teraz z adaptacją jest związany Waldron, który pracuje nad scenariuszem i zapewne wyreżyseruje film, jeśli otrzyma on zielone światło. Nie jest to dla niego pierwsza współpraca z Marvelem. Był scenarzystą "Doktora Strange'a w multiwersum obłędu" oraz serialu "Loki". Odpowiadał także za pierwszą wersję fabuły nowych "Avengers", zanim nie porzucono jej po zwolnieniu aktora Jonathana Majorsa.

Waldron i Marvel Studios nie skomentowali doniesień "Deadline". Swego czasu filmowiec wspomniał, że gdyby zrealizował adaptację Novy, jego wyborem do roli superbohatera byłby Glen Powell, z którym pracował przy serialu "Chad Powers".

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