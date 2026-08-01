Marvel podjął decyzję w sprawie słynnej postaci. Nie mogli wybrać lepiej

Kiepską passę Marvela można uznać za zakończoną? Sukces najnowszej odsłony przygód Spider-Mana napawa fanów uniwersum sporą nadzieją. Dodatkowo zagraniczne media poinformowały o kolejnej gwieździe, która dołączyła do wyczekiwanego filmu o X-Menach, który wyreżyseruje Jake Schreier. Scenariusz przygotowują Lee Sung Jin oraz Joanna Calo.

Kto zagra Emmę Frost w nowym filmie Marvela?

Australijska aktorka Samara Weaving została obsadzona w nowej wersji filmu "X-Men" Marvela. Wcieli się w rolę mutantki Emmy Frost, która na kartach komiksów przeszła przemianę z superzłoczyńczyni w superbohaterkę. Jej specjalnością jest telepatia. Dotychczas postać była grana przez January Jones czy Tahynę MacManus.

Jak donosi serwis Deadline, poszukiwania aktorki do roli Frost były intensywne, a przesłuchanie Weaving miało przekonać twórców najbardziej. Studio na ten moment nie skomentowało sprawy castingu.

Samara Weaving: skąd ją znamy?

Weaving wystąpiła w tym roku w filmie "Po twoim trupie" oraz powróciła w kontynuacji hitu "Zabawa w pochowanego". W swoim dorobku ma również takie tytuły jak "Opiekunka", "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" czy Krzyk VI".

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