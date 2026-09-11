Marvel pobije rekord? Fani wykupują bilety jak szaleni

Trudno dziś o bardziej wyczekiwany film 2026 roku niż "Avengers: Doomsday". To, co jeszcze kilka lat temu wydawało się dla fanów niemożliwe, już 16 grudnia stanie się faktem. Na ekran powrócą uwielbiani Thor, Spider-Man, Steve Rogers czy Fantastyczna Czwórka. W nowej roli zobaczymy również Roberta Downeya Jr., który po trwającej dekadę przygodzie z Iron-Manem powróci do MCU jako superzłoczyńca, Doktor Doom.

Ekscytacja miłośników uniwersum Marvela sięgnęła zenitu w momencie ogłoszenia przedsprzedaży biletów na to niezwykłe widowisko, zapowiadane jako jedno z najbardziej epickich dzieł MCU. W samych Stanach Zjednoczonych kwota ze sprzedaży biletów przekroczyła 50 milionów dolarów, co stanowi rekord świata.

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się seanse w Infinity Vision, formacie gwarantującym najwyższą jakość obrazu, dźwięku i niezapomniane immersyjne doznania. Warto zaznaczyć, że "Avengers: Doomsday" nie będzie wyświetlany w salach IMAX, które zostały zdominowane przez trzecią część "Diuny".

"Avengers: Doomsday" największym przebojem w historii?

Nowy film braci Russo bije rekordy nie tylko jeśli chodzi o dochód z biletów. Zwiastun najnowszej części uwielbianej sagi zajmuje drugie miejsce w zestawieniu najpopularniejszych w historii. Z kolei trailer do "Avengers Endgame: Encore", czyli rozszerzonej wersji filmu z 2019 roku, w przeciągu zaledwie 24 godzin od publikacji obejrzało ponad 77 milionów użytkowników.

Fani Marvela są więc wyjątkowo zdeterminowani do tego, by "Doomsday" stał się największym kinowym wydarzeniem tego roku, a być może nawet i całej dekady. Wszystko wskazuje na to, że przy tak gigantycznych wynikach z przedsprzedaży biletów, film o komiksowych superbohaterach zarobi najwięcej w historii kina.

Nowy "Spider-Man" liderem światowego box-office'u

Przykładem na to, że kino Marvela jednak ma się dobrze, mimo znaczącego spadku oglądalności w ostatnich latach, jest przyprawiający o zawrót głowy kasowy sukces filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Czwarta część przygód Petera Parkera z Tomem Hollandem i Zendayą zarobił 2,42 miliarda dolarów i bynajmniej nie spada w rankingach popularności.

Tytuł trafił na listę największych finansowych sukcesów w historii kina. Obecnie zajmuje na niej trzecie miejsce, tuż po "Avatarze" (2,92 miliarda dolarów) i "Avengers: Endgame" (2,79 miliarda dolarów).