Marvel idzie po rekord. Tworzy najdroższy film w historii kina

"Avengers: Doomsday" idą po rekord. Największy budżet w historii?

Jak dotąd tytuł najdroższego filmu na świecie należał do produkcji "Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy" z 2015 roku. Oficjalny budżet filmu wyniósł 447 milionów dolarów (po uwzględnieniu inflacji kwota ta przekracza nawet pół miliarda dolarów). Jak się okazuje - Marvel konsekwentnie zbliża się do przejęcia tego tytułu.

Według ostatnich informacji "Avengers: Doomsday" wraz z kosztami promocji pochłonął już ponad 700 milionów dolarów! To kolejna superprodukcja studia, która połączy wielu superbohaterów z Marvel Comics. Przypomnijmy, że w obsadzie znajdą się Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Sue Storm), Anthony Mackie (Kapitan Ameryka), Letitia Wright (Czarna Pantera), Paul Rudd (Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker, Tenoch Huerta (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Stwór), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova), Kelsey Grammer (Beast), Lewis Pullman (Bob Reynolds), Danny Ramirez (Falcon), Joseph Quinn (Ludzka Pochodnia), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M'Baku), Hannah-John Kamen (Duch), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romji (Mystique), James Mardsen (Cyclop), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards) oraz oczywiście Robert Downey Jr. (tym razem w roli Doktora Dooma).

Według doniesień "Daily Movies" koszt produkcji nadchodzącego filmu wyniósł już 500 mln dolarów, a na samą promocję studio zaplanowało kwotę 300 mln dolarów. Premiera "Avengers: Doomsday" zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 roku - ten sam dzień, w którym zadebiutuje trzecia odsłona "Diuny". Po debiucie w kinach film stanie się oficjalnie najdroższym w historii kina.

By przynieść zysk, superprodukcja będzie musiała przekroczyć 1,5 miliarda dolarów wpływów, chociaż z tym nie powinno być żadnego problemu. "Avengers: Koniec gry", który debiutowało w kinach w 2019 roku, zgarnął prawie 2,8 miliarda dolarów.

