Martin Scorsese wielokrotnie krytykował w swoich wywiadach filmy komiksowe. Nie pominął tego tematu także w ostatniej rozmowie z magazynem "GQ". Reżyser wyraił w nim ubolewanie z powodu wszechobecności superbohaterskich produkcji. Jego zdaniem może ona być negatywna dla widzów, którzy nie są zaznajomieni z innymi rodzajami filmów. "Niebezpieczeństwo polega na tym, co kino komiksowe robi z naszą kulturą. Niebawem będą całe pokolenia ludzi, którzy myślą, że nie ma innych filmów" - powiedział Scorsese.

Reklama

Na narzekaniu reżyser nie poprzestał. Wezwał też innych filmowców do zmianę tego trendu. "Musimy mocniej walczyć. Rozpoczynać naszą walkę od korzeni, czyli musi ona wyjść od samych filmowców. Mamy braci Safdie, mamy Chrisa Nolana, wiecie, o co mi chodzi. Trzeba uderzyć z każdej strony i nie poddawać się. Zobaczyć, co możemy zaprezentować i to robić. Zmieniać kino i nie narzekać. To do nas należy obrona kina" - dodał legendarny twórca.

Martin Scorsese: Legenda kina 1 / 8 Wybitny amerykański reżyser Martin Scorsese w piątek, 17 listopada, kończy 75 lat. Jego artystyczna kariera skażona jest nieuleczalną kinofilią. Pracę w przemyśle filmowym Scorsese rozpoczynał jako montażysta. To właśnie on, wspólnie z Thelmą Schoonmaker odpowiadają za montaż słynnego filmu Michaela Wadleigha "Woodstock". W związku z konfliktem z reżyserem nazwisko Scorsese nie pojawiło się jednak w napisach końcowych, Thelma Schoonmaker została potem stałą montażystką filmów Scorsese. Scorsese dorastał we włoskiej dzielnicy Nowego Jorku znanej jako "Mała Italia", która stała się później inspiracją dla wielu filmów reżysera. To właśnie tam rozgrywała się akcja jego pierwszego głośnego filmu "Ulice nędzy", w którym po ram pierwszy wystąpił u Scorsese wieloletni współpracownik reżysera - Robert De Niro. Źródło: East News Autor: Mary Evans Picture Library / Warner Brothers

O psucie kina Martin Scorsese oskarżył też serwisy streamingowe. "Uważam, że przemysłowo przygotowany kontent nie jest prawdziwym kinem. Przypomina to filmy tworzone przez sztuczną inteligencję. Nie oznacza to, że za tymi filmami nie stoją wspaniali reżyserzy i ludzie od efektów specjalnych tworzący piękne rzeczy. Tylko, co te filmy nam mogą dać? Konsumujemy je i zaraz o nich zapominamy" - dopytywał twórca, którego najnowszy film "Czas krwawego księżyca" będzie można zobaczyć niedługo w kinach.